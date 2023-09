Stjernetræner sigtet for våbenbesiddelse i lufthavn

Dagen efter at den britiske boksestjerne Chris Eubank Jr. knockoutede landsmanden Liam Smith i Manchester, blev Eubanks boksetræner, Brian McIntyre, anholdt og sigtet for våbenbesiddelse i Manchester lufthavn

2 september tog Chris Eubank Jr. en kærkommen revanche mod sin 35-årige landsmand Liam Smith.

Første boksebrag blandt de to briter endte med en sejr til sidstnævnte allerede i fjerde runde, derfor havde 'Next Gen', der er Eubanks øgenavn i ringen, noget at bevise i Manchester Arena til stridshanernes andet opgør.

Og i tiende runde gik kampens dommer ind og stoppede kampen, og så fløj Eubanks team - anledt af amerikanske Brian 'BoMac' Mcintyre - euforisk ind for at juble med bokseren fra deres ringhjørne.

Men der blev allede sat en stopper for fejringen morgenen efter, i hvert fald for den amerikanske træner. Ifølge planen skulle 'BoMac' boarde et fly til Atlanta, da han blev tilbageholdt, senere anholdt og sigtet af det lokale politi.

McIntyre er blevet sigtet for at være i besiddelse af et uregistreret skarpladt skydevåben med dertilhørende ekstra ammunition i sin bagage. Det skriver Mirror.

Liam Smith (tv.) blev besejret af Chris Eubank Jr., men efterfølgende har bokserens træner, 'BoMac', angiveligt dummet sig med et uregistreret skydevåben. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

'Betjente blev tilkaldt til stedet efter rapporter om et muligt skydevåben i en persons indcheckede bagage, der blev fundet af lufthavnspersonalet i Manchester Lufthavn'

'Efterfølgende blev en 53-årige mand anholdt for besiddelse af et skydevåben og blev taget i politiets varetægt for at blive afhørt'

'Her blev Brian McIntyre fra USA anklaget for besiddelse af et skydevåben og besiddelse af ammunition til et ucertificeret skydevåben,' skriver Greater Manchester Politi i en pressemeddelelse.

Den amerikanske boksetræner er angivelig stadig i politiets varetægt og har skullet stå skoleret over for Stockport Magistrates Court og står til at skulle møde op ved Manchester Crown Court 9. oktober.

BoMac blev hentet ind til Eubanks træningslejr i sidste øjeblik fire uger før kampen.

