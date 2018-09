Største stjerne siden Kessler: Dansk bokse-komet på vej mod toppen

Sveden løber som små floder ned over den mørke hud, mens temperaturen stiger.

Det sidste væske skal svedes ud af kroppen i den 66 grader varme infrarøde sauna, mens der kører dansk gaderap over bluetooth-anlægget.

Vægten siger 65,5 kilo. Så han mangler stadig at få de sidste dråber ud, så han kan komme ned på de 64 kilo, så han er klar til endnu en kamp i super letvægt.

I aften møder Danmarks helt store boksestjerne, Enock Mwandila Poulsen, den franske mester, Renald ’The Lion’ Garrido, i sin hidtil vigtigste kamp.

– Det er nu, jeg kan vise, at jeg hører til blandt eliten af Europa. Det glæder jeg mig sgu til, fastslår den 26-årige bokser.

Han møder den franske løve i Frederiksberghallerne til Danish Fight Night, arrangeret af den ikoniske boksepromotor Mogens Palle.

– Renald er en meget aggressiv modstander, så jeg ved, at kampen kommer til at blive en værdig konstaterer Enock Mwandila Poulsen.

Programmet til Danish Fight Night Fjervægt: Diana Nadim (DK) vs. Gabriella Mezei (Ungarn) Super weltervægt: Allan Mahfoud (DK) vs. Beka Murjikneli (Georgien) Super weltervægt: Oliver Meng (DK) vs. Valentins Kotosovs (Letland) Letsværvægt: Jeppe Thorbjørn Morell (DK) vs. Ruben Eduardo Acosta (Argentina) Fjervægt: Sarah Mahfoud (DK) vs. Stephanie Ducastel (Frankrig) Super letvægt: Enock M. Poulsen (DK) vs. Renald Garrido (Frankrig) Cruiservægt: Ditlev Rossing (DK) vs. Viktor Polyakov (Ukraine) Vis mere Luk

Enock Mwandila Poulsens træner ringer for at følge op på ugens program.

Alt for meget energi

Sengen i hans lille kollegieværelse ved AGF’s stadion er fyldt med merchandise. Hylderne er proppet med kosttilskudsprodukter og alverdens pokaler og medaljer.

Enock pakker sirligt ’Team Enock’-T-shirts ned efter størrelser. Han skal selv medbringe merchandise til kampen i København.

Den talentfulde bokser, der går på sportscollege i Aarhus, er født i Zambias hovedstad, Lusaka. Da han var fire år gammel, flyttede han til Danmark, hvor han er vokset op med sin mor, bror og stedfar.

Det var stedfaderen, der introducerede den dengang tiårige Enock for boksning.

– Jeg havde alt for meget energi i kroppen, kunne ikke sidde stille og var altid rastløs. Min far mente, at jeg havde brug for boksning, fortæller han.

– Boksning er verdens hårdeste sport både fysisk og mentalt, så han mente, at det var lige, hvad jeg havde brug for. Jeg har stadig for meget krudt i måsen.

Enock Mwandila Poulsen har haft en meget succesfuld amatørkarriere, som har budt på 68 sejre og 19 nederlag ved både danske og internationale stævner.

Han har som amatør opnået at blive jysk, dansk og nordisk mester, og han har også stået øverst på podiet til diverse internationale topstævner.

Speederen i bund

Der er rødt lys længere fremme, men Enock Mwandila Poulsen gasser alligevel sponsorbilen op på vej hen mod krydset, hvor han bremser hårdt op. En gang imellem bliver farten også sænket, når der er smukke på fortovet.

Han hører Lil Wayne og den danske rapper Gilli. En Tesla kører forbi.

– Jeg håber, at det bliver min næste bil, siger han.

Enock Mwandila Poulsen har fuld fart på, både gennem Aarhus’ gader og i sin professionelle karriere.

– Jeg har jo masser af bagage i lommen fra min amatørkarriere, som jeg kan bygge videre på. Jeg vil vise Danmark og verden, at jeg er klar til at nå toppen hurtigst muligt, siger han.

– Der kommer nok et tidspunkt, hvor jeg skal skrue ned for farten, men lige nu skal jeg nyde mit momentum og vinde mine kampe.

Han begyndte sin professionelle karriere i 2016, da han i Frederiksberghallerne mødte den georgiske bokser Kakha Avetisiani.

Efter en overbevisende sejr fortsatte han sin professionelle karriere, og han står i dag som ubesejret med syv kampe bag sig.

Efter seks kampe som professionel fik den danske bokser muligheden for at bokse om det ledige juniorverdensmesterskab hos IBF, og i forbindelse med Mogens Palles 60 års jubilæum vandt han på point over Guadalupe Acosta fra Mexico og kunne derefter lade sig hylde som verdens bedste junior-bokser.

Boksetragedien: Døde alt for tidligt

Har meget at give

Pang! Pang! Pang! Slagene rammer med massiv kraft og med stor præcision. De tape-indbundne hænder lyner, mens boksebolden tager i mod de knyttede næver.

Boksehallen genlyder af andre bokseres træning.

Enock Mwandila Poulsen har taget 14-årige Ali med i bokseklubben. Han er mentor for ham igennem kommunen, ligesom han er det for to andre unge. Det er unge med problemer på hjemmefronten, fortæller bokseren, der tydeligvis er glad for, at Ali har vist interesse for boksning.

Alis små arme slår ud i luften, men den professionelle bokser stopper ham, fordi han ikke følger rytmen. Først venstre, så højre. Stop. Venstre, højre, stop.

– De unge mennesker skal man nå, inden de ryger ud i alt mulig ballade. Jeg sætter pris på at kunne gøre en forskel for dem. Jeg er så beriget, og jeg elsker at give tilbage til især unge mennesker, fortæller Enock Mwandila Poulsen.

I aften er det dog ikke gennem sit sociale arbejde, at han skal give tilbage til det land, hvor han er vokset op. I aften bliver det i nævekamp mod den franske løve Renald ’The Lion’ Garrido.

– Jeg ved, at jeg kommer til at vinde den. Om det bliver på knockout eller på point er ligegyldigt. Jeg ved, at jeg kommer til at vinde.

14-årige Ali er også blevet bidt af boksning efter at have mødt Enock Mwandila Poulsen, der er mentor for unge med problemer.

Kollegieværelset i Aarhus er fyldt med merchandise, der skal pakkes ned og med til kampen i København.

26-årige Enock Mwandila Poulsen er Danmarks største bokse-talent lige nu.

