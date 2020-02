Stoppede Dina-samarbejde: Det gav ikke mening

Promotor Nisse Sauerland ønsker ikke at overdramatisere mandagens beslutning om at stoppe samarbejdet med den danske WBO-verdensmester fra Struer, Dina Thorslund. Det er ren business, siger han, og en forretning, der ikke længere mening for Team Sauerland

Bad for business … Det er vel den årsagsforklaring, Nisse Sauerland i virkeligheden disker op med, når han bliver bedt om at forholde sig til mandagens pressemeddelelse, hvori det langt om længe blev meldt ud, at Team Sauerland øjeblikkeligt stopper deres samarbejde med den danske WBO-verdensmester fra Struer, Dina Thorslund.

En gensidig beslutning, slår den 40-årige promotor dog fast gentagne gange.

Beslutningen kan dog sagtens vendes om 180 grader med deklarationen: Sulten Thorslund løb tør for tålmodighed - nu vil den hårdtslående superbantamvægter sgu i kamp!

Mahfoud-kamp stadig i spil

Men man kan spørge sig selv, hvorfor mon en promotor overhovedet frivilligt er gået med til at slippe sit greb om en world champion i ét af de store, anerkendte bokseforbund? Det samme kan man selvfølgelig spørge Nisse Sauerland om - manden, der siden 2016 har lagt strategien og tegnet de store linjer for den danske hardhitter og dermed altså også har en stor andel i skabelsen af den danske, tidligere europamester og aktuelle verdensmester.

- Set fra mit synspunkt både som boksepromotor, men også som en forretningsmand: Hvis en forretning ikke længere giver mening, så ønsker man heller ikke længere at være en del af den, starter Nisse Sauerland kort og kontant ud.

For det handler i sidste ende om kontanter.

- Det er samtidig vigtigt for mig at understrege, at Team Sauerland selvfølgelig stadig er interesserede i en kamp mod Sarah Mahfoud - en sådan kamp ville vi elske at være en del af. For hvis der er tale om en topkamp i dansk regi, så er det uden tvivl et boksebrag mellem Dina og Sarah Mahfoud, tilføjer Sauerland-promotoren.

- Der gik intet galt?

- Men helt generelt - og det gælder alle Sauerland-boksere - det skal give mening rent økonomisk. Hvis der er noget, der ikke længere kører rundt eller bliver alt for omkostningstungt, så har man jo ikke lyst til længere at være en del af det. Som jeg allerede har sagt: Beslutningen er ren business fra vores side, siger Nisse Sauerland, der især understreger, at engagementet, investeringerne og Sauerlands indsats altid skal gå hånd i hånd med det konkrete output - i kroner og øre.

Var det da en dårlig forretning at have Dina Thorslund i jeres stald? Eller har I manglet en indbringende tv-aftale i Danmark?

- Det ønsker jeg ikke at gå i detaljer med.

- Men jeg kan sige, at der stadig er mulighed for et par store kampe ude i fremtiden for Dina, som ville være good business - og som Team Sauerland gerne vil være involveret i.

Foto: Anders Brohus

Men er det ikke bedre at promote en aktuel world champ end to-tre upcoming boksere, der end ikke har erobret titler endnu?

- For Sauerland er det et spørgsmål om business - som jeg allerede har nævnt. Lige nu giver det bare ikke mening for os at sætte kursen for Dina.

Den argentinske IBF-verdensmester Marcela Eliana Acuna fortalte i forbindelse med Sarah Mahfouds interim VM-kamp, at I havde været i kontakt med hendes lejr angående en dobbelt titelkamp - hun ville endda meget gerne bokse mod Thorslund, sagde hun. Så hvad gik galt, siden I aldrig fik Thorslund i kamp igen efter hendes titelforsvar helt tilbage i juni sidste år?

- Der gik intet galt. Intet. Men hvis du er en forretningsmand, der, lad os sige, gentagne gange køber en bestemt type vare, og prisen på den vare en skønne dag pludselig stiger gevaldigt, så giver det jo ikke længere mening - så skifter du jo produkt?, svarer Nisse Sauerland, der dog hurtigt forsøger at bløde sin ellers kontante købmandsanalogi op:

- Det har intet personligt at gøre med Dina. Hun er en dygtig bokser. For mig er der egentlig ikke så stor en historie at snage i. Folk stopper jo i tide og utide i forskellige jobs. Vi gik hver til sit i en god tone. Det endte på en god måde. Nogle gange ender folk bare med at gå separate ways. Sådan er livet. Det er, hvad det er, siger Nisse Sauerland afslutningsvis.

Thorslunds seneste kamp i Horsens mod April Adams var langt fra udsolgt. Måske har det været dråben for tyskerne.

Sauerland om Danmark: - Ingen Kessler in the making - Jeg ønsker ikke at overdramatisere beslutningen mellem Sauerland og Dina, siger Nisse Sauerland. - Livet går videre. Og alt er godt, tilføjer han. Er Team Sauerland helt generelt en god eller dårlig forretning? - Det er vel både godt og skidt. Ligesom alt andet. I det store hele går det fint. Men nogle dage er da bedre end andre. Har I mistet interessen for dansk boksning? - Det er stadig en prioritet. Men når alt kommer til alt handler det om talenterne? Og ja, hvis man kigger på den nuværende talentmasse, så mener jeg ikke, der på nuværende tidspunkt er en ny Mikkel Kessler in the making. Men vi har stadig fokus på Kem (Ljungquist, red.) i sværvægt, slutter Nisse Sauerland.

