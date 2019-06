Stor EU-titeltriumf: Kæk Enock cruisede sejren hjem

RANDERS (Ekstra Bladet): Den 26-årige Enock Poulsen (10-0-0, 4 KO) blev budt velkommen af publikum med stående applaus - det her var absolut Danish Fight Night-stævnets hovedkamp og hovedret: Kampen om EBU European Union-titlen i super-letvægt over 12. omgange.

Enock Poulsens modstander var 31-årige Michal Syrowatka Fra Polen (22-2-0, 7 KO).

Mogens Palles super-letvægter var i kontrol i 1. omgang og sendte bl.a. en stenhård kæberasler i ansigtet på sin modstander, som publikum kvitterede med klapsalver og tilråb.

Den danske bokser med de zambiske rødder lukrede åbenlyst på sin hurtighed og tekniske snilde - han dansede sikkert uden om polakkens kanoner, der ellers så ud til at virke effektivt på nært hold.

Syrowatka ville konstant i infight i 3. omgang og blev beordret at kamp-dommeren til at droppe hans klammeri om Enock.

Meget af kampe blev brugt på at danse rundt i ringen. Foto: Claus Bonnerup

Enock brugte benene til at køre rundt om sin modstander, og når muligheden bød sig langede han ud med et par kontrastød: Et venstre-jab efterfulgt et højre og venstre hook.

Han er en teknisk bokse-begavelse Enock Poulsen, men han mangler slagstyrke i poterne. I 6. omgang blev opgøret åbnet op, de to krigere sænkede paraderne og bød op til en heftig udveksling hooks - med svung!

Publikum skreg: ‘Enock, Enock!’ Og hjemmebane-favoriten virkede til at køre en sikker point-sejr i land. Der virkede til at være klasse-forskel i ringen i aftenens sidste kamp.

Kamp-dommeren beordrede: ‘Break’ adskillige gange - polakken ville ind og bryde i infight, mens Enock blev ved med at skubbe ham væk.

Den 26-årige dansker virkede på ingen måde skræmt i ringen. Tværtimod. På et tidspunkt valsede han endda rundt et kort sekund med hænderne på ryggen og undveg lige med nød og næppe en polsk fuldtræffer.

Enock Poulsen vandt med alle dommerstemmer. Foto: Claus Bonnerup

Det var ikke stævnets mest medrivende duel i bokseringen. Slet ikke. Men tilskuerne ville have action: ‘Lige-højre, kom nu venstre-hook!’ lød kommandoen fra en enkelt, men ihærdig tilskuer.

Den 31-årige Syrowatka lagde et tungt pres i de sidste to omgange og jagtede en sensationel afslutning som kamikaze-pilot. Enock derimod begik nogle små-arrogante undvigelser i det øjeblik, han ellers virkede træt - frækheden kostede dog et enkelt hårdt slag.

12. omgang blev de sidste kraftanstrengelser udfoldet i ringen - de tunge skyts blev for alvor taget i brug. Enock signalerede til publikum, at han ville have den sidste opbakning. Han jublede tilmed med højre-poten hævet flere sekunder inden kampen blev blæst af.

Enock Poulsen tilkæmpede sig EU-titlen i super-letvægt med samtlige dommerstemmer: 116-112, 117-111 og 118-111.

Ikke kun Enock Poulsen havde succes lørdag aften. Alle danskere til Fight Night gjorde rent bord heriblandt Jeppe Morell, Victor Ramon, Ditlev Rossing og Oliver Meng.

