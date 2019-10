Stortalent efter pragtpræstation: Det var for farmor

Oliver Møllenbergs dramatiske og medrivende titelkamp ende uafgjort, selvom både far, Thomas Møllenberg, og sønnike mente, sejren skulle have været dansk

Karrierens hidtil vigtigste kamp.

Det bare 18-årige boksetalent fra Gilleleje Oliver Møllenberg (nu 4-0-1, 2 KO’s) skulle lørdag aften foran knap 1200 begejstrede tilskuere på hjemmebane i Gillelejehallen lukke ballet som boksestævnets hovednavn.

I bokseringen mødte Oliver Møllenberg den 21-årige fransk-marokkanske Jaouad Belmehdi (nu 7-0-3, 2 KO’s) i en direkte duel om den ledige junior-titel: WBO’s Youth World Championship i super-letvægt.

Det blev en dramatisk og medrivende boksekamp mellem to aggressive boksere, der begge diskede op med pragtpræstationer, der var på et langt, langt højere niveau, end hvad deres rangeringer på BoxRec ellers umiddelbart ville antyde.

En hamrende hård herrefight, der til tilskuernes store ærgrelse endte uafgjort. Den franske lejr protesterede højlydt over afgørelsen, mens Oliver Møllenberg også lignede en enormt følelsesladet og fuldstændig afkræfter fighter, der mente, triumfen var sin.

Hele Gillelejehallen hyldede deres nye, purunge lokalhelt efter en utrolig tæt, fremragende og dramatisk kamp.

'Har været der hele vejen'

Efter boksekampen var det en tårevædet Oliver Møllenberg, der gav følelserne frit løb med en pavestolt promotor (Q Pro Boxing) og far, Thomas Møllenberg, ved siden side.

- Jeg har droppet alt for det her. Droppet min skole. Og at være så tæt på at blive junior-verdensmester … Så glipper det. Det er så ærgerligt, for jeg ved, at jeg ville have gjort hende så stolt deroppe, fortalte Oliver Møllenberg, mens de forløsende tårer trillede.

- Min farmor har været en del af vores bokseverden lige fra min onkel, min farfar og min far. Derfor kæmpede jeg for min farmor i aften, hun har været med hele vejen, og derfor er jeg så følelsesladet. Jeg har haft hende i tankerne hver eneste træningstime, hvor det bare har været fucking hårdt. Det har været modbydeligt hårdt, men jeg kæmpede for hende i alle ti omgange, fortsatte den 18-årige bokser, som dedikerede den helhjertede indsats til sin afdøde farmor.

- Det var pisse hårdt i ringen. At tage springet til at gå hele ti omgange. Fuck, det er et spring! Men jeg gjorde det. Jeg kæmpede, alt hvad jeg har lært af min far.

- De sidste omgange var hårde. Jeg følte sgu, jeg var foran på point, så jeg tænkte, jeg godt kunne bokse den hjem de sidste par omgange. Jeg dansede rundt til sidst, hvor jeg nok skulle have taget kampen mere op med ham, men han var benhård! Stor respekt til min modstander, der kom til Gilleleje for at slå mig ud - i samtlige ti omgange. Det var kraftedeme hårdt, lød det fra Oliver, der dog mente, at han burde have vundet kampen bl.a. på sin tekniske boksning.

- Jeg mener, jeg vandt. Ikke for at være arrogant, men jeg mener sgu, jeg vandt. Jeg ville ikke tage nogle chancer i den sidste omgang og ville ikke i infight, fordi han slå rigtig, rigtig hårdt. I stedet for at danse rundt om ham, skulle jeg selv have sat flere slag ind for at trumfe sejren igennem, sagde Oliver Møllenberg.

Kan være det bekendt

Thomas Møllenberg var enig med sin knægts udlægning: Modstanden havde været ‘ubarmhjertig og modbydelig hård’.

- Oliver kommer ud med æren i behold. Han er et fantastisk talent. Han har det, der skal til. vi tog en chance, den bød sig, og vi har trænet målrettet og seriøst. Vi har fået råd og vejledning fra Mikkel Kessler og træner Carsten Post og Olivers storebror Tobias. Jeg synes bestemt, at Oliver kan være sin kamp bekendt. Han gjorde alt, hvad han kunne, og han trak på ALT, han havde, sagde promotor Thomas Møllenberg.

Mikkel Kessler træner nogle af Danmarks største talenter. Heriblandt Oliver Møllenberg. Foto: Jonas Olufson

- Den kamp havde det hele. Der blev vist flot teknisk boksning. Vi fik ikke titelbæltet med, men ja, det er kun en bi-ting lige nu, skulle jeg næsten til at sige … tilføjede han.

Bokseekkspert Brian Mathiasen var meget imponeret over den unge Gilleleje-boksers præstation:

- I mine øjne er de begge to vindere af den titel. Fordi de har begge to stor ære af den kamp, slog Brian Mathiasen fast.

- Der var to kampe på programmet, jeg var bange for. Bl.a. Olivers kamp. Men jeg har så meget respekt for Oliver. En knægt på bare 18 år. Jeg troede slet ikke han var så god, som han viste her til aften.

- Jeg havde frygtet at hans modstander var lige så god - måske endda bedre - men som jeg selv sagde til Oliver: ‘Den her kamp kunne nemt have været en EM-kamp …’

Det er store ord?

- Niveauet var rigtig fint for to nybegyndere. Det var blot Olivers femte professionelle kamp. Alene at smide ham ud i sådan en titelkamp og ligefrem at gå fra fire runder til ti. Det er meget modigt. Det viser også, at både promotor Q Pro Boxing og Team Møllenberg mener, hvad de siger, når de siger, de gerne vil lave gode kampe og hårde matchninger!

Overrasket over, han havde energi til alle ti omgange?

- Det var min helt store angst. Oliver udboksede sin modstander med sit jab de første par omgange. Men han skulle ikke være blevet ved med at jabbe … Han skulle have lukket omgangene noget tidligere og bare flyttet sig rundt i ringen, sparret på kræfterne og sat sig ringhjørnet helt frisk. Det er slet ikke nødvendigt at slå så mange slag hele tiden, sagde Brian Mathiasen, der også medgav at Oliver ‘fik store stryg’ især i 9. omgang, men bokseeksperten scorede selv kampen 95-95.

