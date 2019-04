Super-Brian dropper titel

Boksebamsen Brian Nielsen er ikke længere boksepromotor.

Han arbejder stadig sammen med Mogens Palle, men han har afstået sin promotorlicens.

Nu har Brian Nielsen aldrig været den praktiske ’gris’, der har hentet modstandere til de danske boksere til stævnerne, selv om han faktisk har stået opført som promotor på 15 af stævnerne som duoen har afholdt de senere år, fremgår det af boxrec.

I stedet har Mogens Palles datter, Bettina Palle, igen fået promotorlicens.

- Min far er jo blevet 85. Han har godt nok lovet at blive 100 år, men med min promotorlicens ruster vi os lidt til fremtiden, forklarer Bettina Palle, der uddyber om årsagen til, at hun igen træder ind på boksescenen:

- Vi har mange talentfulde og lovende boksere på vej. Forretningen tegner lys for fremtiden. Derfor arbejder jeg fuldtid på projektet, siger Bettina Palle.

Fire får promotor-licens

Hun har tidligere haft en managerlicens, men det har hun ikke i øjeblikket.

- Men det kan jeg hurtigt få igen, hvis jeg ønsker det, siger Bettina Palle.

Det er ikke kun Bettina Palle, der har fået udstedt ny promotorlicens. Nye på den front er også 70-årige Hadi Hamane, der har sin base i amatørklubben IK Valby. Thomas Møllenberg samt Svend Rasmussen, der er bagmanden til firmaet Quaestor.

Det var den oprindelige plan, at han skulle være sponsor for Peder Forsman, da han for nylig kom ind på boksescenen som promotor.

Men Peder Forsman kom lige så hurtigt ud boksesporten igen, da Ekstra Bladet i marts afslørede, at han havde en fortid med otte voldtægtsdomme.

Siden kastede Forsman håndklædet og gav afkald på sin promotor- og manager-licens. Den havde han også haft svært ved at bevare, fordi reglerne siger, at man skal være uberygtet.

