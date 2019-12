Super julegave: Tre millioner kroners luksusbil til fars pige

Fædre verden over har her i julen forkælet deres børn efter bedste evne, og når man har nogle millliarder på bankbogen kan det blive til ikke så lidt. Det har 19-årige Iyanna Mayweather mærket, idet hun nu kan parkere en Mercedes i garagen.

Farmand hedder Floyd Mayweather, som på boksning har tjent uhyrlige summer det seneste årti. Erhvervsmagasinet Forbes anslår, at Mayweather siden 2010 har tjent 915 millioner dollar, hvilket svarer til cirka seks milliarder kroner.

Floyd Mayweather er en af de sportsfolk i verden, der har sikret sig størst indtjening i kraft af en veludviklet forretningssans. Foto: REUTERS/Rory Carroll/Ritzau Scanpix.

Julegaven til Iyanna var en Mercedes-Benz AMG 63, som i Danmark koster op mod tre millioner kroner. Iyanna, som at dømme efter sociale medier ikke mangler noget i tilværelsen, var lykkelig for den sølvgrå luksusbil og takkede ifølge den svenske avis Aftonbladet på Instagram sin far.

Hendes opslag er siden enten fjernet eller druknet i de mange profiler, hun opretholder. Også Floyd Mayweather brugte imidlertid Instagram til at dokumentere sin gavmildhed, så den ikke bliver glemt for eftertiden.

Ifølge den britiske avis Mirror har Mayweather for vane at give sine børn dyre biler, når de når en vis alder. Sønnen Zion fik således en Mercedes, da han fyldte 16 år.

Iyanna er det ældste af Mayweathers fire børn. Ud over at lade sig fotografere konstant til sine profiler på sociale medier forfølger hun en karriere i musikkens verden.

Floyd Mayweather trak sig tilbage fra sin yderst indbringende boksekarriere i 2017, da han besejrede Conor McGregor, som har skabt sig stjernestatus og formue som udøver af MMA, Mixed Martial Arts.

42-årige Mayweather har imidlertid varslet, at han opgiver tilværelsen som pensionist i 2020.

På Instagram annoncerede Mayweather i november, at han og Dana White, som er chef for Ultimate Fighting Championship, UFC, at de arbejder på at give 'verden endnu en spektakulær begivenhed' i 2020.

Floyd Mayweather lægger ikke skjul på, at han har tjent kassen som bokser.

'Helt normalt' skrev Mayweather, da han delte denne video, hvor han kaster pengesedler ud over bare kvindenumser til en privatfest.