Superstjerne fodret af konen

Det blev på ingen måde til den triumf, som Manny Pacquiao havde håbet på.

I weekenden var den filippinske boksestjerne i ringen for første gang i to år, men tabte VM-titelkampen til cubanske Yordenis Ugás.

Nogle dage efter nederlaget har bokserens kone, Jinkee Pacquiao, lagt en video op på Instagram, hvor hun fodrer sin 42-årige forslåede mand med mad. Pacquiao sidder med lukkede øjne og har tydelige mærker i ansigtet.

Se klippet øverst.

Pacquiao kunne ikke besejre Yordenis Ugás i VM-titelkampen i Las Vegas natten til søndag. Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix

Ugás fik ramt på Pacquiao flere gange. Efter nederlaget vågnede Pacquiao og klagede over sløret syn på højre øje, siger hans advokat, Tom Falgui, ifølge det filippinske medie Rappler.

Desuden blev han syet med fem sting over venstre øje og besøgte også en specialist i øjenskader.

Pacquiao tabte, efter at alle tre dommere mente, at Ugás havde været bedst. Scoren lød på 113-115, 112-116, 112-116.

- Jeg havde svært ved at omstille mig til Ugás' stil. Det var et problem for mig. Jeg vil ønske min modstander Yordenis Ugás tillykke med at gøre det svært og med sejren i aften. Sådan er boksning, sagde filippineren efterfølgende.

Pacquiao har endnu ikke meldt ud, om han stopper karrieren eller vil fortsætte.

