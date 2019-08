Superstjerne lokker dansker med pool og bil

Danske Kem Ljungquist skal agere sparringspartner for verdensstjernen Tyson Fury og er rejst til USA for at hjælpe til frem mod dennes kommende kamp

- Jeg fik en sms af Tyson Fury, hvor han spurgte, om jeg ville træne med ham i fire uger i Las Vegas. Det er en stor mulighed, man ikke kan sige nej til.

Sådan lyder det fra den danske sværvægtsbokser Kem Ljungquist, der jubler over den træningsmulighed, han får, når han skal bokse med en af klassens allerypperste hardhittere.

- Jeg bor i et hus i Spring Valley med swimming pool sammen med de andre sparringspartnere. Han har også sørget for en bil til mig, så jeg kan komme lidt rundt, fortæller en imponeret Ljungquist.

Den her øse er Ljunquists i fire uger i Las Vegas. Privatfoto

Swimmingpool, når der skal slappes af. Privatfoto

Det er meget godt stil af 'The Gipsy King' at installere danskeren i hus og med egen bil, mens han selv skal forberede sig til sin kommende kamp mod svenske Otto Wallin 14. september i T-Mobile Arena i Las Vegas.

Det er ikke første gang, Fury og Ljungquist træner sammen. Den danske Sauerland-bokser med fire sejre og ingen nederlag stod også i træningsringen, da Fury senest havde brug for assistance. Denne gang ved Ljungquist altså, hvad han går ind til.

- Jeg skal sparre med ham tre omgange, tre gange om ugen, og det er gået super godt indtil nu. Første gang, jeg sparrede med ham i Manchester sidste år, var jeg sgu lidt starstruck, nu kender vi hinanden meget bedre, så nu kan jeg fokusere hundrede procent på opgaven. Det handler jo om at gøre ham klar til hans næste kamp og presse ham så meget som muligt, fortæller Ljungquist.

Kem i FCK-trøjen bagerst. Privatfoto

Fury ser en potentiel stor bokser i sin danske sparringspartner, der med sine 29 år jagter lige så store kampe som Fury selv.

- Kem er en stor, stærk 'southpaw' (en venstrehåndsbokser med et speciel 'stance' i forhold til en klassisk højrehåndsbokser) ligesom min næste modstander. Han har masser af potentiale, og hvis han bliver ved med at træne hårdt og lære spillet, så tror jeg, han kan nå langt, siger Tyson Fury om sin danske 'boksebold'.

Kems promotor Nisse Sauerland jubler også over denne mulighed:

- Kem træner og forbereder sig med den bedste sværvægter i verden, og vi tror på, at han har talentet og udstrålingen til selv at skabe store resultater. Vi forventer at have lave nogle store shows med Kem i den nærmeste fremtid, fordi han er ved at være klar til at tage et skridt op og skabe sig et navn i dansk og international boksning, lyder det.

Det er vist lige til at holde ud for Kem Ljungquist. Privatfoto

