Superstjernen afslører: Enden er nær

Der er ikke mange sværvægtsboksere, der de seneste år har sat så markant et aftryk i sporten som Tyson Fury.

Den ubesejrede brite forenede i 2015 alle VM-titlerne efter sejren over Wladimir Klitschko for senere at opgive dem og trække sig tilbage fra sporten.

Tre år senere gjorde han comeback, og den nuværende WBO Intercontinental-mester bokser til februar anden kamp mod Deontay Wilder, efter at de to i februar boksede uafgjort.

Det kan give ham WBC-bæltet - men hvis man tror, at han i tilfælde af succes sætter næsen op efter på ny at samle bælter, tager man fejl.

For 31-årige Fury har allerede lagt planen for sin pensionering i ringen - og det sker til december næste år, fortæller han til BBC.

- Forhåbentlig har jeg tre kampe næste år. Wilder i februar, Wilder i juni og så måske en farvelkamp i december, siger Fury, der dermed også afslører, at han har en option på en revanchekamp med Wilder.

Selv om Fury dermed kun når op på 33 professionelle kampe, så mener han, at beslutningen er den eneste rigtige.

- Boksning er den unge mands sport. Jeg vil ikke være der længere end nødvendigt.

- Jeg er 31 og ved at blive gammel i gårde. Der kommer yngre mænd til, og tidens tand indhenter alle.

- Jeg har fem børn og en hustru derhjemme, og jeg tror, at det kunne være rart at bruge lidt tid med dem efter alle de ofre, jeg har bragt gennem mit liv, siger Tyson Fury.

Det er dog ikke boksning, der fylder mest i hans liv i disse dage. Efter sejren over svenske Otto Wallin i september fik han en dyb flænge over øjet, der betød, at han ikke måtte dyrke kontaktsport indtil 30. oktober, ligesom boksetræning heller ikke er tilrådeligt.

Derfor debuterer han på torsdag som wrestler i WWE-regi, når han i Saudi-Arabien møder Braun Strowman i pay-per-view-begivenheden Crown Jewel.

Selv om Fury ingen erfaring har med wrestling, så mener han selv, at han kan give den tidligere stærkmand og to gange tag team-mester kamp til stregen.

- Jeg har lært en suplex og at hoppe fra tovene - virkelig vanskelige og krævende ting, siger Fury, der har en taktik klar.

- Jeg kommer cirklende ud og finter ham et par gange. Strowman er en gigant af en mand. men jeg har fart og bevægelighed på min side. Jeg er højere og ser bedre ud. Men han kan tage mig i et bear hug og smide mig i kanvassen.

- Det bliver en god kamp. Alle vil blive overrasket, for jeg har noget i mit ærme.

Med sine 206 centimeter har Fury ganske rigtigt en højdefordel - men blot med tre centimeter. Men med sine blot 115 kg er Fury en ren letvægter i forhold til Strowmans 175.

Se også: Beskylder legende for sex-overgreb

Bokser død efter knockout

Se også: Trækker grænsen ved letpåklædte billeder