Superstjernen kan ikke få nok - se hans vilde luksus-palæ

Hvis du er verdens bedst tjenende sportsstjerne, hvad skal man så stille op med alle millionerne?

En oplagt mulighed er at investere i fast ejendom, og det må man sige, at Floyd Mayweather er frisk på. Boksemilliardæren ejer huse (Se hans vilde Hollywood-hjem her) flere steder, men nu er imperiet udvidet.

- Mit nye hjem, jeg er så velsignet, skriver Mayweather om sit nyindkøb.

For 65 millioner har han købt en ordentlig kasse med beliggenhed i ørkenen omkring Las Vegas.

Den 41-årige superstjernes nye palæ har to gæstehuse, 11 soveværelser, fitnesscenter, udendørs pool, vinkælder og en vinmark.

Desuden er der to garager - og en underjordisk garage med plads til 20 biler.

Mayweather er kendt for at eje en del luksusbiler, så det skal der selvfølgelig gøres plads til.

Grunden breder er lidt større end en fodboldbane.

Se Mayweather vise lidt rundt her:

Mayweather fik sin sejr nummer 50, da han slog UFC-kæmperen Conor McGregor. Foto: AP

Udover at købe nyt hus bliver der lige nu talt om en kamp mod den kontroversielle MMA-fighter Khabib Nurmagomedov, som har udfordret Mayweather. Amerikaneren har åbent talt om, at de godt kunne finde ud af noget, men det skal være i Mayweathers verden - altså i bokseringen og ikke i MMA-buret.

Han er kendt for at score boksen, når han går i kamp, og han har selv meldt ud, at han skulle have en nicifret beløb for at stille op til sådan en kamp. Det vil sige mindst 100 millioner. Dollars vel at mærke. Læs mere her.

