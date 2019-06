Suveræn verdensmester

FORUM HORSENS: Den danske WBO verdensmester Dina Thorslund (nu 14-0, 6 KO) havde lovet at sende sin modstander den australske førsteudfordrer April Adams ‘Down Under’ (nu 12-1-1, 4 KO) med en knockout.

Boksebraget i super-bantamvægt var main event i Horsens. April Adams blev mødt af buh-råb, mens Dynamit-Dina til gengæld blev mødt med et stort jubelbrøl.

Og Dina Thorslund lagde ud med at sætte sig totalt i respekt.

Flere gange blev April Adams sendt i tovene i et stormvejr af lynhurtige kombinationer fra danskeren. April Adams forsøgte at give tilbage af samme skuffe og ramte et par enkelte træffer, når Dinas parader et kort sekund var sænket. Men Dina dominerede boksekampen fra begyndelsen.

‘Få lever-hugget med!’ skreg Thomas Madsen til Dina, der adlød ordren og satte kombinationer til både krop og hoved på sin modstander i 2. omgang.

Dina Thorslund var dominerende i kampen og vandt ifølge dommerne alle ti omgange. Foto: Claus Bonnerup

Det var den danske verdensmester der styrede løjerne i 1. og 2. omgang.

Den australske bokser virkede som en arrig terrier, men der manglede tyngde i hendes slag. Dinas kanoner så til gengæld ud til at have gevaldig effekt i 3. omgang. April løb flere gange ind i Dinas venstresving, og det lignede et spørgsmål om, hvor lang tid hun kunne tåle mosten.

I 4. omgang ramte Dina plet flere gange og pressede April ud i tovene. Australieren var i store vanskeligheder - og publikum lugtede blod.

Mens Dinas venstre uppercut lurede på at gøre det af med April, blev det i stedet et venstre-hook, der røg lige i smasken på australieren i 5. omgang, så blod og sved fløj i luften.

Men April Adams viste sig at være rimelig hårdfør - om det så var MMA-relationerne, der har haft en indvirkning … Måske. Men ride stormen af kunne hun ikke.

Dina fortsatte ufortrødent sit bombardement med velvalgte slagserier. Hun havde proklameret en knockout-sejr på forhånd, og det var også det, hun jagtede i stor stil.

9. omgang løftede Dina armen - sikker på sin triumf. Sit titelforsvar. Der manglede power i Aprils handsker og paraderne var til at overse. Men hun forsøgte stadig at bokse kontra på Dinas angreb.

I 10. omgang blev April for alvor udsat for en voldsom offensiv. Selvom hun modtog adskillige hooks til kæben, så forblev hun oprejst.

Australske April Adams havde ikke meget at byde på i Horsens. Foto: Claus Bonnerup

Dina Thorslund forsvarede sin WBO VM-titel i super-bantamvægt i overbevisende stil med en klokkeklar pointsejr: 100-90 i enstemmig dommerafgørelse. Publikum brød ud i jubel og Dina kunne juble med!

Hun besejrede en ekstremt hårdfør australier, der stadig havde et smil på læben efter opgøret trods alt - sikke et stormvejr, hun blev udsat for.

Nisse Sauerland proklamerede efterfølgende, at der var store ting i vente for Dina Thorlsund. Han afslørede deres planer om at gå en vægtklasse op for eventuelt at skulle møde amerikaneren Heather Hardy i fjervægt i USA - og ellers et dansker-brag med Sarah Mahfoud. Men det er vist et stykke ude i fremtiden.

