Suveræne Dina klar til udfordring: - En høj, rødhåret satan

STRUER (Ekstra Bladet): Dina Thorslund (15-0-0) forsvarede sin WBO VM-titel i super-bantamvægt for tredje gang, da den 26-årige dansker lørdag aften besejrede den hårdnakkede serber Nina Radovanovic på point.

Thorslund var tilbage i ringen for første gang siden sejren over australske April Adams i juni 2019, og det kunne ses i kampens indledning, da Radovanovic fik plads til at bokse sin aggressive stil, der gjorde ondt på den danske verdensmester.

- Det er rigtigt, men det er lang tid siden, jeg har været i ringen. Jeg fandt formen i femte omgang, og der begyndte jeg at trække fra, og i mine øjne var der ikke mere tvivl om udfaldet derfra.

Træner Thomas Madsen talte inden kampen om, at han efterhånden var godt frustreret over, at Dina Thorslund ikke knockouter sine modstandere.

Pointsejren mod Nina Radovanovic var den sjette kamp i træk, som blev vundet på point.

Dina Thorslund (tv) vandt på point. Hun skal lære at lukke sine kampe, mener hendes træner, Thomas Madsen. Foto: Claus Bonnerup

Selv om den manglende knockout ikke betød alverden lørdag aften i Struer, så kan det blive katastrofalt ved fremtidige udfordringer, mener Thomas Madsen.

- Hun må snart lære at slå sine modstandere ud. Nu var Dina i kontrol i Struer, men på udebane, så sidder der altså tre dommere, der måske ikke ser med venlige øjne på den danske gæst, lød det fra Thomas Madsen.

Går alt efter planen, så skal Dina Thorslund bokse på udebane allerede i december. Her venter sandsynligvis en kamp mod den høje, brite Rachel Ball (6-1-0).

- Hun er en høj, rødhåret satan. Det er alt, hvad jeg ved indtil videre, sagde Dina Thorslund med et grin og fortsatte med at sætte lidt flere ord på den kommende kamp.

- Jeg er ikke bange for at bokse på udebane. Det er en udfordring, jeg er klar til at tage. Selvfølgelig gør kan det gøre en forskel at bokse væk fra Struer og Danmark, men jeg er et sted i min karriere, hvor jeg virkelig tror, jeg kan overkomme den udfordring, Rachel Ball uden tvivl vil være.

