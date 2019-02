Sværvægtsbrag i New York: Joshua møder kæmpe bøf

Han er måske verdens bedste sværvægtsbokser, men Anthony Joshua kan ikke rigtigt komme til at bevise det.

For briten må afvente, at landsmanden Tyson Fury og amerikanske Deontay Wilder får afviklet deres revanchekamp, før han kan møde vinderen i en kamp, der samler alle VM-bælter.

Faktisk havde Joshuas stald reserveret Wembley den 1. juni, men nu er den beskedne arena afløst af en anden af slagsen på samme dato, Madison Square Garden i New York.

Her møder 29-årige Joshua den ligeledes ubesejrede og et år ældre amerikaner Jarrell Miller, og det bliver hans første titelkamp i udlandet.

Det bliver også hans hidtil tungeste modstander, for Miller vejede over 140 kilo i sin seneste kamp, godt 30 kilo over Joshuas normale kampvægt. Miller, der har 23 sejre og en uafgjort, nyder da også kælenavnet ’Big Baby’.

- Nu tager jeg over og tager en bid af the Big Apple, og jeg har planer om at omfavne kulturen derovre. Jeg glæder mig til at møde en god bokser og jeg vil ikke overlade noget til tilfældigheder. Jeg vil skille ham ad for at markere min status, siger han ifølge BBC.

Jarell Miller trækker maven ind efter en knock out sejr over landsmanden Gerald Washington i 2017. Han skal nok også tage en dyb indånding, før han kravler op til Joshua. Foto: Getty Images

Hans promotor Eddie Hearn er da heller ikke blind for, at hans klient kan øge sin markedsværdi på det store pay-per-view-marked på den anden side Atlanten, og at den store indendørs arena i New York oser af boksehistorie og dermed kan tilføje et fint kapitel til Joshuas karrierehistorie.

- Det er jo et boksningens mekka, hvor navne som Ali, Frazier, Marciano og Tyson har optrådt, og nu er turen så noget til AJ.

Mens Joshua er vant til rampelyset på den store scene, har Millers karriere udspillet sig under lidt mere ydmyge former. Han boksede sin første professionelle kamp i en restaurant for ti år siden og har ikke mødt navne, der klinger stort udenfor USA.

Joshuas promotor har hverken kunnet lokke Fury eller Wilder i ringen, og deres promotorer har besværet sig over det, de har kaldt fornærmende, økonomiske tilbud.

- Der sker ting og sager, sådan er bokse-politik, og vi måtte finde andre muligheder, reagerer han med et skuldertræk.

