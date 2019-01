Svinet til af kollega: Jeg må have gjort noget forkert

Står det til Dina Thorslund, så kommer kampen mod Sarah Mahfoud i stand, og så banker hun hende på plads.

- En kamp mod Sarah Mahfoud har været et ønske længe. Det er mest for min fornøjelse og egen personlige vinding. Ikke for præstationen i sig selv, for det ser jeg det ikke som. Det er en lille personlig ting, jeg gerne vil have overstået, sagde hun til BT kort før nytår.

Præcis hvad der er tale om, aner Sarah Mahfoud ikke noget om. Hun ved, at de to én gang tidligere har mødtes. Som amatører, hvor Thorslund vandt.

- Det burde så være mig, der var sur. For jeg tabte. Men altså..

- Det lader til, at hun meget gerne vil give dig nogle bank…?

- Ja…siger Sarah og griner. – Det gør det.

- Hvad er det for noget med jer?

- Det ved jeg ikke.

- Kender du hende?

- Nej. Jeg ved ikke engang, hvorfor hun ikke kan lide mig. Jeg ved det ikke, siger hun og griner.

- Du virker rar.

- Det synes jeg også. Hun siger, det er personligt. Jeg blev sådan lidt…nåh, okay. Undskyld? Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Kan vi snakke om det her? Har jeg sagt noget forkert. Men det må hun selv om. Det kan jeg ikke gå og tage mig af, siger hun stille og roligt.

Dina Thorslund bekendtgjorde på Facebook i december ’16, at hun, nu Mahfoud havde vundet ’Vild med dans’ og efterfølgende var blevet professionel bokser, var klar til at finde ud af, hvem der er Danmarks bedste, kvindelige bokser.

- Jeg er glad for, at vi har fået endnu en dansk professionel kvindebokser, Sarah Mahfoud, og jeg kan se, at hun har udtalt, at hun vil være verdensmester. Men inden da skal man jo lige være den bedste i Danmark, og det vil sige, hun skal slå mig, skrev hun og tilføjede, at Mahfoud skulle være velkommen til at få revanche.

En af hagerne ved mødet er dog, at mens Mahfoud er i stald hos Mogens Palle, er Dina Thorslund Team Sauerland-bokser. Boksere fra de to promotorer har endnu aldrig mødtes.

Se også: Mogens Palle har travlt: - Det er røvhullet af verden

Se også: Palle revser håndbold: - Hvor er den sportslige værdi?