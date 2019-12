Tåler ikke bare damer: Nummerpiger fjernet fra boksebrag

Når sværvægterne Anthony Joshua og Andy Ruiz lørdag tørner sammen i ringen i byen Diriyah i Saudi-Arabien, bliver det ikke i alle henseender et traditionelt boksebrag.

Værtslandets love forhindrer nemlig brugen af sædvanligvis letpåklædte nummerpiger, der mellem omgangene annoncerer for de muligvis groggy boksere og publikum, hvor langt man er nået i matchen.

Avisen The Independent skriver, at beslutningen om at bryde traditionen blev truffet straks, da Saudi-Arabien fik tildelt kampen. Modstandere af fænomenet har hyldet beslutningen, idet de generelt opfatter det som et udtryk for kvindeundertrykkelse at overlade nummervisningen til kvinder uden ret meget tøj på.

I Danmark er nummerpigerne endnu ikke forbudt ved lov og bruges flittigt ved stævner. Her en nummerpige fra et Team Sauerland-stævne i Struer. Foto: Claus Bonnerup / Ritzau Scanpix

Andre ser beslutningen som et knæfald for et regime, der ned i mindste detalje kontrollerer kvinders færden og indskrænker deres frihed til selv at bestemme over deres liv - herunder deres påklædning.

Ifølge The Guardian har Saudi-Arabien sikret sig revancheopgøret for et beløb på 470 millioner kroner, hvilket promotorvirksomheden Matchroom, som arrangerer kampen, ikke kunne stå for.

Beslutningen om at henlægge opgøret til Saudi-Arabien frem for New York City, som også bød på arrangementet, er blevet mødt med kraftige protester, skriver The Independent.

