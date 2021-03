Takker nej til 155 millioner kroner

En tredje kamp mellem to af sværvægtsboksningens helt store navne, Mike Tyson og Evander Holyfield, hænger i en tynd tråd.

Mandag sendte holdet bag Holyfield nemlig en erklæring ud, hvor det står klart, at parterne trods umiddelbar enighed om en tredje kamp mellem de to gamle kæmper sidst i maj, nu pludselig befinder sig langt fra hinanden.

Det gør de, fordi Mike Tyson har afvist et tilbud med en garanti på 25 millioner dollars (155 millioner kroner) for kampen, der skulle være bokset på NFL-stadionet Hard Rock Stadium i Miami sidst i maj.

'Parterne har været i intense forhandlinger i flere måneder, og Team Holyfield troede oprigtigt, at en aftale var lige om hjørnet, specielt efter at Hard Rock kastede sin støtte ind i projektet, og at der blev formidlet flere andre tilbud til Team Tyson.'

'For nyligt blev Team Tysons krav uholdbare og ikke, hvad Mike Tyson oprindeligt var blevet enig med Holyfield om i en direkte samtale.'

'Selvom ingen af parterne offentligt har annonceret, at kampen ikke vil finde sted, så synes det - med de afbrudte forhandlinger og en dato, der hastigt nærmer sig - meget usandsynligt, at kampen vil finde sted som planlagt,' lyder det i erklæringen.

En tredje kamp mellem Evander Holyfield og Mike Tyson er nu tvivlsom, da forhendlingen mellem parterne er gået i stå. Foto: Gary Hershorn/Ritzau Scanpix

I januar sagde 58-årige Evander Holyfield, at han var overbevist om, at kampen ville blive til noget, og at interessen var så stor, at han mente, at den ville kunne generere indtægter for mere end en milliard kroner.

Holyfield er selv noteret som vinder af de to tidligere opgør. Det første i 1996, hvor han som undertippet vandt på teknisk knockout i 11. omgang mod den fire år yngre Tyson, der dengang med stormskridt var på vej tilbage i bokseverdenen efter en fængselsdom for voldtægt.

Revanchekampen i sommeren 1997 blev den hidtil største af sin art og blev på alle måder dramatisk. For Tyson bed i to omgange Holyfield i øret og blev diskvalificeret. i en af boksehistoriens største skandaler.

En tredje kamp kunne altså byde på oprejsning til Mike Tyson - men den må vi altså vente på lidt endnu, ser det ud til.

Skibby bryder tabu: Hans livs mørkeste hemmelighed