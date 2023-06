Thorslund bekræfter: Møder mexicaner i stor VM-kamp

Dina Thorslund skal til september igen forsvare sit VM-bælte i bantamvægt.

Der er således blevet stablet en storkamp på benene mellem den danske bokser og mexicanske Yulihan Luna Avila, der vil finde sted i Danmark.

Forleden skrev mediet International Boxing News, at kampen var kommet på plads, og torsdag bekræfter Thorslund det så over for TV 2 Sport.

Ud over danskerens VM-bælte fra forbundet WBO, så vil Yulihan Luna Avilas VM-bælte fra forbundet WBC også være på spil.

Og da de to boksere er nummer et og to på boksemagasinets The Rings rangliste over verdens bedste kvindelige boksere i bantamvægt, så får vinderen også The Rings æresbælte.

- Det er vanvittigt, fordi det er et højdepunkt, man ikke kan sammenligne med noget. Når man på en måde skriver sig ind i sportshistorien med sådan en kamp, så er der noget at kæmpe for, der er svært at sætte ord på, siger Dina Thorslund til TV 2 Sport.

Hun blev verdensmester i bantamvægt i juni 2021 efter en sejr over mexicanske Jasseth Noriega.

Thorslund har siden forsvaret VM-bæltet tre gange. Senest i februar i år.

Hun er desuden verdensmester i superbantamvægt. Det har Thorslund været efter en sejr over en tredje mexicaner, Jessica Arreguin, tilbage i august 2018.