Thorslund kopierer ikoniske Muhammad Ali

Når man kigger på listen over ikoniske sportsfolk tager Muhammad Ali hos de fleste prisen som den største. Med sin karisma satte han også dagsordenen uden for ringen - og på billeder, der den dag i dag står som nogle af de stærkeste inden for sportsfotografi.

Et af dem blev taget i 1961, da Ali stadig hed Cassius Clay og var 19 år gammel. Her blev han fotograferet til magasinet Life af fotografen Flip Schulke på det ikke længere eksisterende hotel Sir John Hotel i Miami.

Et af billederne er gået over i historien - selv om det slet ikke blev brugt i artiklen i Life - billedet, hvor Ali optræder under vandet i hotellets pool.

Dina Thorslund i næsten identisk positur som Muhammad Ali. PR-foto

Det billede har danske superbantam-vægter Dina Thorslund kopieret under en træning i Struer Energi Park. For at prøve at træne under vand, som Ali gjorde fra tid til anden - men mest for at hylde den nu afdøde mester.

- Muhammad Ali er klart den bokser, der har gjort størst indtryk på flest mulige mennesker. Han er klart den, man tænker på, når man taler om stjerner inden for boksning.

- Muhammad Ali havde en lidt anden personlighed, end jeg har, men det er klart, at jeg ikke er skræmt af janteloven. Jeg må gerne sige, at jeg er den bedste, og det er jeg.

- Jeg er verdensmester, og det har jeg tænkt mig at forblive, og jeg har tænkt mig at samle flere bælter, også i flere vægtklasser. Ja, jeg er en af dem, man skal holde øje med, siger den 25-årige danske verdensmester i en pressemeddelelse.

Hun skal i ringen igen 22. juni, hvor han skal forsvare sit WBO-verdensmesterskab mod April Adams i Forum Horsens i 'Thunder From Down Under'.

Dina Thorslund er ubesejret i sine 13 kampe, mens Adams har et enkelt nederlag i 12 kampe. Og på trods af, at hun er WBO's Asia Pacific-mester, så tror Thorslund alligevel på, at hun uden de store problemer kan trække af sted med sejren.

- Hun siger, hun kommer med en storm, men hun har bare lige glemt, at det er mig, der bringer tordenen, siger den danske verdensmester.

