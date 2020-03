Thorslunds VM-kamp på plads: Møder Gabriela Bouvier

De sidste detaljer om en nært forestående VM-kamp er efter lidt tovtrækkeri faldet på plads: Dina Thorslunds næste modstander bliver den tidligere IBF-verdensmester Gabriela Bouvier fra Uruguay.

Kontrakten er med andre ord signed, sealed and delivered både i forhold til WBO og netop Bouvier.

Dermed sætter den danske verdensmester endnu engang sin WBO-titel på spil; denne gang i et mere eller mindre frivilligt titelforsvar, der efter alt at dømme skal finde sted 16. maj på hjemmebanen i Struer.

Trods et ellers genstridigt forbund er det altså lykkedes Thorslund-lejren på egen hånd at arrangere et titelforsvar mod en kapabel modstander på mindre end fire uger.

En bedrift, som promotorbiksen Team Sauerland - bevidst eller ej - altså ikke formåede at føre ud i livet - til trods for at Nisse Sauerland, Thorslunds nu tidligere promotor, endda havde mere end et halvt år til at operere i.

Nu får Dina atter muligheden for at dele øretæver ud i bokseringen. Foto: Claus Bonnerup

Rutineret modstander

Med intet mindre end 13 titelkampe på rekordlisten - heraf hele otte VM-kampe - lader 28-årige Bouvier (15-10-1) til at blive en seriøs challenger med en vis mængde rutine at trække på fra en lang række store boksebrag.

Som tidligere IBF-verdensmester i (super)fluevægt har Bouvier i hvert fald allerede bevist, at hun sagtens kan stå distancen selv i de helt store kampe. IBF’s VM-titel erobrede Bouvier nemlig tilbage i 2013 med en klokkeklar pointsejr over Florencia Roxana Canteros.

En VM-titel, som Bouvier sidenhen med succes forsvarede en enkelt gang i 2014; det var mod venezuelanske Carolina Alvarez. 26-årige Thorslund kan med andre ord derfor sagtens regne med kompetent modstand i ringen til maj, når hun langt om længe igen kommer i arbejdstøjet.

Men den erfarne uruguayanske bokser er stadig en modstander, som den ubesejrede struerboer i superbantamvægtklassen - trods lidt potentiel ringrust - sagtens burde kunne både tøjle og tæmme - især hvis der på sigt skal hentes flere VM-bælter hjem til det vestjyske.

Egenhændigt at arrangere et stort VM-boksestævne kan virke som en ordentlig mundfuld selv for den største businessman og eventmager; men ifølge de seneste bulletiner fra Struer-egnen beskrives den lokale opbakning som helt i top; de lokale kræfter ser ud til at være kommet Thorslund-lejren til undsætning i nødens stund, om man vil.

Manager Thomas Madsen har ikke ønsket at kommentere nyheden.

Gabriela Bouvier, Uruguay 28 år

Har tidligere ageret WBC VM-titeludfordrer i både fluevægt og superfluevægt - har dog aldrig vundet WBC’s VM-titel.

Har tidligere været sydamerikansk mester i fluevægt.

Har tidligere været indehaver af WBC’s Latino-titel i fluevægt.

Rangerer som nr. 15 i verden (ifølge BoxRec) i bantamvægt.

Har indtil nu kun præsteret tre knockouts i karrieren.

