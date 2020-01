Tidligere bandeleder: - De så mig som et monster

Ekstra Bladet sender direkte fra Danish Fight Night lørdag 1. februar fra kl 19. Læs mere her!

Svedperlerne pibler frem på 29-årige Adel Younes pande, da han i et kort øjebliks pause i det ene ringhjørne ganske forståeligt hiver en anelse efter vejret.

Den slagkraftige aarhusianer med de palæstinensiske rødder har lige i en sand kraftudladning brændt alt krudtet af i bokseringens midte i en kort, men intens omgang på plethandsker, som det kaldes, med sin boksetræner og mentor, Thomas Povlsen.

Selvom hans vejrtrækning stadig ikke er helt under kontrol og pulsen utvivlsomt hamrer hidsigt i Adel Younes krop, så har han alligevel overskud til med et lille, listigt smil at hilse forsigtigt på Ekstra Bladet.

Eksplosiv knægt

Da både Enock Poulsen og Victor Ramon har kørt deres kombinationer igennem med selvsamme træner, bliver det som sidste mand igen Adels tur til en omgang på plethandskerne, og ret hurtigt banker han med et potent punch Thomas Povlsens ene plethandske ud af hånden på ham, så de begge griner højlydt.

29-årige Adel Younes, der sekunderes af boksetræner Thomas Povlsen, har på eget initiativ sørget for at komme i topform med en knap to måneder lang træningslejr i London, inden sin debutkamp ved Mogens Palles store VM-boksegalla. Foto: Ernst van Norde

Der er sgu krummer i den eksplosive dreng fra Aarhus V, der slutteligt bliver sendt over på en sandsæk, der sagesløst de sidste 10 minutter af dagens dont brutalt bliver bombarderet.

- Se på ham, han er jo som skåret i granit, siger Thomas Povlsen med et smil, mens den snarlige Mogens Palle-debutant raser videre på den sorte sandsæk, der dingler fra side til side.

Et skelsættende møde

Om knap en uge går barndomsdrømmen endelig i opfyldelse, smiler den 29-årige mellemvægter - når han debuterer til det store VM-boksegalla på Frederiksberg.

En drøm, han for bare få år siden ellers for længst havde opgivet alt om at realisere, da han sad fængslet i en isolationscelle i Statsfængslet Østjylland i Horsens, et af landets mest lukkede fængsler.

Men mødet tilbage i 2016 med Thomas, en mand, lidt med samme tilhørsforhold til både Gellerupparken og ghetto-områdets lokale bokseklub, en mand, som Adel straks genkendte fra sine drengeår. Det møde blev et skelsættende moment i den tidligere bandeleders barske liv.

Sammen lagde Adel Younes og Thomas Povlsen en plan, der skulle få den tidligere aarhusianske bandeleder ud af en kriminel løbebane og samtidig sørge for, at han fik prøvet sit talent af i bokseringen. - Jeg har oplevet mange rutinerede amatørboksere, der har fået kamp til stregen af Adel, forsikrer Thomas Povlsen. Foto: Ernst van Norde

Troen på en succesrig boksekarriere havde for længst lidt et definitivt knæk, og Adel, der i sin isolation følte sig lige dele fortabt, misforstået og svigtet, havde nærmest opgivet alt håb om nogensinde at kunne skabe sig en bare tilnærmelsesvist normal tilværelse i livet. Et liv, der ret tidligt var kørt af sporet.

- Vil du ændre dit liv?

En dag blev den ellers klaustrofobiske hverdag på isolationsafdelingen brudt med et uventet besøg fra et par af de Høje Herrer fra Kriminalforsorgen, husker Adel, der bestemt ikke var vant til andet selskab end fængselspersonalets - der, mildt sagt, var temmelig anspændt.

- Jeg var skeptisk, hvad fanden ville de nu med mig? genfortæller Adel, der dog hurtigt blev introduceret for en mand, der kunne hjælpe ham tilbage på rette spor - endda med boksning som et fast holdepunkt. ´

- Hvis du vil ændre dit liv, så kan jeg hjælpe dig, men det kræver, du selv gør en stor indsats, gengiver Thomas, der ganske ekstraordinært havde fået adgang via sit arbejde for Kriminalforsorgen.

- Adel har egentlig bokset on-and-off hele sit liv, men det er blevet afbrudt af diverse ophold på socialpædagogiske institutioner og fængselsdomme, har ikke kunnet fastholde drømmen, men det bliver der lavet om på 1. februar, siger Thomas Povlsen. Foto: Ernst van Norde

Det blev en udstrakt hånd, der endte med at vende op og ned på Adels liv, der kun med et par måneder tilbage af sin fængselsdom pludselig kunne ane et lys i mørket.

For Adel var på det tidspunkt modløs, husker han, træt af det hele, træt af at have svigtet sin familie, træt af at gøre sin mor ked af det og træt af at føle sig misforstået og svigtet.

Han nærede så meget had, fortæller han, til systemet og de mange sagsbehandlere, som han den dag i dag mener, aldrig holdt deres ord - i stedet søgte han gennem hele sin ungdom respekt i Gellerups forkerte kredse, hvilket i sidste ende også var med til at ødelægge hans liv. Spørgsmålet var, om skaden, der var sket, var uoprettelig?

- Jeg havde det ad helvede til, husker Adel.

- De så mig allesammen som et monster - også selvom jeg inderst inde altid selv har følt mig som et omsorgsfuldt menneske, siger han.

Frivillig på plejehjem I dag arbejder en stolt Adel Younes som frivillig på et plejehjem i Aarhus, hvor han bl.a. dagligt kører ture med de gamle pensionister på en slags christianiacykel, fortæller han.

Følte et ansvar: - Alle har brug for en sidste chance

I statsfængslet så Thomas Povlsen en dreng, der følte sig fortabt, trængt op i en krog uden særlig mange handlemuligheder tilbage, husker han.

Thomas havde opsnappet, at Adel rent faktisk var en habil bokser, og straks øjnede socialpædagogen, der selv år tilbage havde gang i en lovende boksekarriere i Stald Palle, chancen for at gøre en forskel.

- Det var den helt forkerte anerkendelse på gaden, jeg søgte, blandt de forkerte mennesker, det er jeg klar over den dag i dag, men nu ved jeg, at man godt kan bryde med bandemiljøet - der ER nogle, der godt kan reddes, siger Adel Younes. Foto: Ernst van Norde

- Jeg har selv bokset ude i Gellerupparken og set, hvordan boksningen dengang hjalp mange udsatte knægte på rette vej, knægte, der ellers var på vej ud i de helt forkerte miljøer. Det var også grunden til, jeg selv endte med at blive pædagog, siger Thomas.

- Hvis man har overskuddet og muligheden for at hjælpe andre, så bærer man også et ansvar. Alle fortjener en sidste chance, og det gør Adel også. Jeg har sagt til ham, at når gongongen lyder, og han står i ringen på Frederiksberg, så har han allerede vundet den vigtigste kamp. Kampen om at komme på rette spor, siger han.

Kampen for at bryde med fortiden En ærlig Adel Younes erkender, at han selv efter mødet med Thomas Povlsen i starten stadig følte sig fanget i de forkerte miljøer. Han kalder kampen for at bryde med fortiden for lang og hård, og siden 2016 har han også været inde og afsone et par gange, bl.a. pga. tidligere domme, men grundet stædighed, vilje og ønsket om et bedre liv - samt vedholdenhed og tillid fra Thomas Povlsen, er han alligevel lykkedes med at fastholde drømmen om forandring. Adel Younes afsonede i 2016 en dom for ulovlig våbenbesiddelse, en dom, der blev forlænget pga. kontroverse med fængselspersonalt - hvilket også resulterede i isolation.

Lærte at vise tænder: - Spis, eller bliv spist

Det var en hårdhændet far, plaget af PTSD fra den libanesiske borgerkrig i 80’erne, og en barsk opvækst i Gellerup, der i en tidlig alder lærte Adel, at han var nødt til selv at vise tænder for at overleve, mener han selv: Spis, eller bliv spist, var det eneste, der talte dengang, hvis man ikke for alvor ville bukke under.

- Jeg har holdt ud selv i de værste perioder - i helvede, understreger den tidligere bandeleder, der som 14-årig blev tvangsfjernet fra familiens hjem i Tilst.

Tidligt i ungdomsårene endte han i den kriminelle løbebane med diverse ophold på socialpædagogiske institutioner som en direkte konsekvens.

- Jeg var en bandit dengang, en stor bandit, erkender Adel.

- Hvis Adel bliver træt under kampen, så ved jeg lige, hvilke knapper jeg skal trykke på, så skal der nok komme 20 procents ekstra frustration oveni, driller Thomas Povlsen, mens Adel reagerer med et smil. Foto: Ernst van Norde

Som 15-årig blev han overtalt af sin sagsbehandler til at tage imod et tilbud om en plads på et opholdssted i Nordsjælland, der bl.a. lokkede med boksetræning og en træningslejr til Cuba. Men i 11. time endte han i stedet modvilligt på Herkules, et opholdssted i Fredericia, der nogle år senere blev stærkt kritiseret for at bruge, hvad eksperter beskrev som torturlignende metoder over for de utilpassede unge, der både blev udnyttet som gratis arbejdskraft og sendt på kilometerlange stroppeture til Sverige som afstraffelsesmetode.

Adel husker især tilbage med rædsel på en særlig episode, der udspillede sig på en såkaldt konsekvenstur i Sverige: Opholdsstedet havde planlagt og iscenesat en biljagt, der gerne skulle afskrække de udsatte unge fra at stikke af fra Herkules. Her lod en instruktør som om, han skød én af de unge og huggede efterfølgende med en økse et par af personens fingre af, som instruktøren så fodrede sine schæferhunde med - hvilket viste sig bare at være pølser.

Det var sådanne oplevelser, der ingenlunde hjalp en skrækslagen, måbende Adel i den rigtige retning, tværtimod, i stedet ansporede det ham dengang til at søge længere ind i bandemiljøet, mener han.

Debutkampen venter I sin debutkamp skal 29-årige Adel Younes møde franskmanden Guillaume La Selva (1-5), en høj angrebsivrig bokser. Trods de negative cifre på rekordlisten, mener Danish Fight Night-lejren, at det er værd at bemærke, at den franske bokser hidtil er blevet matchet hårdt mod andre landsmænd. Adel har bl.a. været på et knap to måneder langt træningsophold i Westside Boxing Gym i Hounslow, London. Den 29-årige mellemvægter genoptog sin interesse for boksning, da han i fængslet mødte boksetræner Thomas Povlsen, der i dag kalder Adel for en usleben boksediamant. Adel Younes debuterer 1. februar, men har kun bokset én kamp som amatør i de voksnes rækker - hvilket da også blev til en sejr.

