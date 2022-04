Tilbage i spektakulære omgivelser

Det skal være spektakulært, når han går i ringen.

14. maj skal 45-årige Floyd Mayweather bokse på Burj Al Arab-hotellets helikopterlandingsplads, der ligger på toppen af den cirka 320 meter høje bygning ved kysten i Dubai.

Det skriver CBS Sports.

Dermed vender en af klodens mest succesfulde boksere gennem tiden tilbage i ret så vanvittige omstændigheder. Og modstanderen? Han hedder Don Moore.

En af Mayweathers tidligere sparringspartnere, og så havde de i en årrække samme træner i form af Floyds onkel - den nu afdøde Roger Mayweather.

Kampen bliver en del af 'The Global Titans Fight Series', hvor flere stjerner er på programmet. Blandt andre den brasilianske UFC-legende Anderson Silva.

- At få muligheden for at være en af begivenhedens store stjerner, er noget, jeg vil huske for altid, fortalte Floyd Mayweather på en pressekonference torsdag ifølge BoxingScene.

Amerikaneren har ikke været i dyst, siden han nedlagde Youtube-fænomenet Logan Paul i juni 2021 i Miami. Et opgør, som endte med at blive lidt af en fuser, fordi regnen væltede ned over ringen, der ikke var overdækket.

Artiklen fortsætter under billederne..

Floyd Mayweather vandt kampen over Logan Paul. Foto: Jasen Vinlove/Ritzau Scanpix

Don Moore og Anderson Silva var også til stede på pressemødet. Foto: Eric Espada/Ritzau Scanpix

Karrieren taler for sig selv. Mayweather er ubesejret og har vundet alle sine 50 kampe.

Moore har ikke bokset siden september 2016, og det var en kamp, der fandt sted tre år efter hans seneste.

Opgøret mellem Mayweather og Moore byder på otte runder.

En vild tenniskamp

Det er ikke første gang, helikopterlandingspladsen bliver brugt til en sportsbegivenhed.

Tilbage i 2005 spillede Rodger Federer en venskabelig tenniskamp mod Andre Agassi 320 meter over havets overflade.