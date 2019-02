Tilbage ved ringside: Kessler skuffet

Kessler-lærlingen Abdul Khattab, der sigter efter en titel-kamp i den nærmeste fremtid, var ærgerlig over ikke at møde mere seriøs modstand i bokseringen end de sølle 15 sekunder, som lørdagens mellemvægts-duel varede

RINGKØBING (Ekstra Bladet): Et stenhårdt stød i mellemgulvet. Bam!

Og så knækkede bosniske Adnan Hadzihajdic med den langt fra imponerende rekordliste (4-18-1) ellers sammen i bokseringen.

Og … 8 … 9 … 10 … så var den ged barberet.

Den bosniske boksebold blev noget overraskende talt ud af kamplederen, inden opgøret for alvor var kommet i gang.

Problemet var så bare, at boksekampen blot varede absurde 15 sekunder, før Kessler-lærlingen Abdul Khattab (17-2-1) altså vandt overbevisende på knockout - til stor ærgrelse for både Khattab selv og ikke mindst det bokse-hungrende publikum i Vesterhavshallen i Ringkøbing, der havde set frem til et rigtigt mellemvægts-boksebrag.

Det var dog også det eneste malurt i bægeret ved boksepromotor Peder Forsmans debut-stævne i Ringkøbing, som i øvrigt bød på lutter danske sejre.

Det hører også med til historien, at den overkommelige opgave, som Abdul Khattab mødte lørdag, skal ses i lyset af, at Kessler-protegéen for kun et par uger siden deltog i en benhård boksekamp i Struer mod det svenske Team Sauerland-talent Oliver Flodin.

En kamp, der blev vekslet til en tiltrængt sejr til CV’et for Khattab - men også en kamp der virkelig trak tænder ud.

Han ærgrer sig dog over lørdagens ringe modstand.

- Det er ærgerligt!

Ekstra Bladet mødte en små-ærgerlig Abdul Khattab i omklædningsrummet umiddelbart efter det nærmest komisk korte opgør:

- Det var sgu hurtigt overstået, grinte en små-bitter Abdul Khattab.

- Jeg havde virkelig forberedt mig meget op til den her kamp. Jeg rammer ham virkelig hårdt og dybt. Men det er bare ærgerligt han allerede lægger sig ned. Jeg ville sgu godt have haft én der kunne tåle lidt mere!

- Så jeg er da irriteret. Og ville meget gerne have gået nogle flere omgange. Jeg vil jo gerne have en titelkamp i den nærmeste fremtid, sagde han.

Kessler: Khattab var klar

Træner Mikkel Kessler, som altid assisterer i ringhjørnet, når Abdul Khattab er i kamp, virkede også en smule forundret over den ekstremt korte knockout-kamp:

- Vi tænker altid meget på det mentale. Det at være klar i omklædningsrummet og varme ordentligt op. Rigtig at sætte sig op til en kamp. Det har vi nemlig før haft mange udfordringer med. Men det var rent faktisk under perfekte forhold i dag - Abdul Khattab var virkelig klar! Og klar til at flytte sig rundt i ringen. Så det var da rigtig ærgerligt! Vi ville godt have set ham i nogle flere omgange, sagde Mikkel Kessler til Ekstra Bladet.

- Men vi tager det stille og roligt.

- Selvfølgelig er det ærgerligt … Men nu har han vundet endnu en kamp på knockout - selvom det nok var mod en mand, der ikke rigtig ville bokse. Det var sgu ærgerligt. Men slet ikke vores skyld. Abdul Khattab var klar til at bokse seks solide omgange.

- Han rammer mellemgulvet hårdt - det gør han da. Men så må bosnieren jo bare komme op igen og give modstand. Ni … Ti … og han kan ikke komme op. 11 … Og så kan han pludselig stå på benene igen, griner Mikkel Kessler.

Boksepromotor Peder Forsman var på det punkt også en anelse irriteret, selv om debut-stævnet i sin helhed havde været en stor dansk succes:

- Jeg er bare hamrende ærgerlig over Abdul Khattabs kamp. Men det kan man ikke forudsige … Han (Adnan Hadzihajdic, red.) har aldrig gjort det før. Det var hans 23. kamp - det er bare top-ærgerligt! For alle de andre boksekampe var sgu virkelig fine. Så det er meget frustrerende, sagde Peder Forsman til Ekstra Bladet.

