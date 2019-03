Tilbyder titelkamp: Palle åbner døren for Patrick

Der har ikke altid været lige pæne ord parterne imellem, men nu rækker promotor Mogens Palle hånden frem mod den for tiden promotorløse Patrick Nielsen.

I første omgang handler det helt kontant om en kamp mod Jeppe Morell, der kan blive en titelkamp om IBF’s såkaldte Baltic Sea-titel, men han åbner såmænd også døren på klem for at lave en aftale over flere kampe.

- Det er tiende gang, jeg giver ham et tilbud, så du kan jo kalde det et jubilæumstilbud, siger Mogens Palle med et hørligt smil om kampen, der kan finde sted allerede i maj.

- De andre gange har jeg fået et åndssvagt svar fra hans bagland, men jeg har ikke noget imod Patrick. Nu har han fået et konkret tilbud, og det kan også godt blive en titelkamp. Samtidig kan de to jo afgøre det danske mesterskab i letsværvægt mellem sig.

I januar havde Mogens Palle ikke meget positivt at sige om Patrick Nielsen.

Patrick Nielsen kan pludselig komme i aktion hos Mogens Palle.

Han har ikke lyst til at udtale sig om de sportslige perspektiver for kampen mellem de to boksere.

- Men Patrick Nielsen mener jo selv, at han har mere at byde på som bokser, og nu får han så chancen for at bevise, at han stadig kan. Det er op til ham selv.

- Hvis han vil vende tilbage til en dansk boksering, er det vel rimeligt nok, hvis det bliver i en kamp med en vis sportslig værdi.

- Patrick har jo ingen promotor i øjeblikket. Kunne du finde på at tage ham ind i din stald?

- Jeg har ikke noget imod at tale med ham. Jeg har aldrig mødt ham, men måske kunne vi godt indgå en aftale om flere kampe, lyder Mogens Palles svar.

I det hele taget puster den 85-årige promotor en røg-ring ud af fredspiben.

- Vi trænger til ro på den danske boksefront. At vi får noget samling på det, siger han.

27-årige Patrick Nielsen, der senest var i ringen mod Arthur Abraham for snart et år siden, ragede uklar med tyske Team Sauerland, før han kom i stald hos danske Peter Forsman. Denne har dog netop trukket sig fra boksescenen efter Ekstra Bladets afsløring i sidste uge af hans fortid som dømt voldtægtsforbryder.

Patrick Nielsen bekræfter, at han har fået tilbuddet fra Mogens Palle, men han ønsker ikke at ytre sig om sin boksefremtid lige nu.

Hans rekordliste tæller 29 sejre og tre nederlag, mens 29-årige Jeppe Morell har vundet ni og tabt to af sine professionelle kampe.

