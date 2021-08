Tjener kassen i kæmpe brag

Se live-tv fra nattens boksning på linket her.

Når den 42-årige superstjerne Manny Pacquiao natten til søndag bokser VM-kamp mod cubanske Yordenis Ugás live hos Ekstra Bladet, så vil der udover tilskuerne i Las Vegas være pay per-view-seere verden over.

Og Pacquiao gør ikke comeback gratis. Ifølge Essentially Sports og Bloomberg tjener Pacquiao fem millioner dollars - svarende til 32 millioner kroner - bare for at stille op til WBA-titelkampen.

Og derudover kommer en kæmpe bonus alt efter kampens seertal. Her forventes filippineren at tjene yderligere 20-25 millioner dollars - svarende til 127-159 millioner kroner.

Samlet kan Pacquiao altså se frem til op mod 191 millioner kroner for kampen, der maksimalt varer 12 gange tre minutter.

Pengene skulle dog kun være præcis halvdelen af, hvad han tjente på sin seneste kamp i 2019 mod Keith Thurman, hvor Pacquiao vandt på point.

- Jeg startede til boksning, da jeg var 12 år. Min første kamp fik jeg en dollar for. Som barn var det nok til at kunne købe mad, har Pacquiao tidligere fortalt.

24 år senere fik 764 millioner kroner for kæmpebraget mod Floyd Mayweather i 2015.

Programmet ved stævnet, der ventes at starte kl. 02.00 1. Fjervægt, 10 omgange: Carlos Castro vs. Óscar Escandón

2. Fjervægt, titelkamp, WBC, 12 omgange: Mark Magsayo (c) vs. Julio Ceja

3. Weltervægt, 10 omgange: Victor Ortiz vs. Robert Guerrero

4. Weltervægt, WBA (Super) Welterweight Title, 12 omgange: Manny Pacquiao vs. Yordenis Ugás (c)

Yordenis Ugás er nattens modstander. Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix

Pacquiao kommer til kampen med 62 sejre i 71 kampe, og 39 af kampene er vundet på knockout.

Det var meningen, at han skulle møde Errol Spence Jr, men da han trak sig, så er cubanske Yordenis Ugás blevet modstanderen.

Spencer stod til at tjene 13 millioner kroner plus en millionbonus for en mindre andel af pay per-view-seerne, og Ugás menes at få en anelse mindre, selvom han kommer med 26 sejre i 30 kampe.

