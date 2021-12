To år udenfor tovene: - Jeg savner det godt nok

Oppe i ringen dikterer en kampleder ustandselig ’break’ for at genne to tæt fightende boksere væk fra hinanden.

For en af sportens verdensmestre har udtrykket desværre fået en ny og særdeles uvelkommen klang i betydningen ’aflyst, udskudt, aflyst’.

Om ikke så længe er det såmænd to år siden, Sarah Mahfoud sidst gav den gas mellem tovene og tog IBF-titlen i fjervægt med en tårnhøj pointsejr over argentinske Brenda Karen Carabajal.

Og nu er Palle-stævnet med hendes titelkamp mod tyske Nina Meinke 7. januar i Brøndby Hallen også banket ned.

- Ja, det er lidt op ad bakke, sukker Sarah Mahfoud.

- Jeg tror, rigtigt mange er trætte af de restriktioner. Det er som om, samfundet bløder lid. Men der er jo ikke noget at gøre ved det. Man må bare acceptere det.

Sarah Mahfoud har ikke været i ringen, siden hun besejrede Brenda Karen Carabajal 1. februar 2020. Foto: Lars Poulsen

Med egne ord er hun blevet god til at indordne sig under den omskiftelige corona-virkelighed.

- Men selv om jeg er blevet god til at lægge nye planer, så påvirker det selvfølgelig. Det da lidt irriterende. Jeg har en titel, men jeg har ikke fået lov at forsvare den, siger den 32-årige

- Det er tredje gang, jeg lader op til at gøre det. Jeg vil jo gerne bevise, at den tilhører mig og få de fede kampe, der hører med.

- Mentalt går man jo ind i den boble hver gang og vælger andre ting fra. Uvisheden er rigtig ærgerlig. For hvornår bliver det ansvarligt at bokse igen?

I oktober blev hun forhindret i at gå i ringen mod mexicanske Mayeli Flores.

- Jeg ville jo gerne have haft en opvarmningskamp over otte omgange, men IBF krævede i stedet, at jeg forsvarer min titel mod den officielle udfordrer, og det er også fair nok.

Sarah Mahfoud har heldigvis kunnet bruge sin tid på at uddanne sig til sygeplejerske. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Sarah Mahfoud savner dog ikke indhold i sin tilværelse, fortæller hun.

- Jeg tager vagter på Amager Hospital, når det passer ind, og så har jeg skrevet på min bachelor, som jeg skal forsvare 17. januar. Det arbejde har ligget fint mellem mine træningspas, fortæller den kommende sygeplejerske.

Som i øvrigt langt fra har mistet boksesulten.

- Overhovedet ikke. Motivationen fejler ikke noget, og jeg holder mig jo også i gang. Men jeg savner det godt nok, siger Sarah Mahfoud.