Tordner mod russere: - Medaljer af blod, død og tårer

Russerne skal blive væk.

Også selvom de kan konkurrere under neutralt flag.

Så klar er opfordringen fra verdensmesteren i sværvægt - ukrainske Oleksandr Usyk - når Den Internationale Olympiske Komité (IOC) skal tage stilling til, om russiske atleter er velkomne til at deltage i De Olympiske Lege i Paris.

IOC med præsident Thomas Bach i spidsen har den seneste tid sammen med internationale og nationale sportsforbund undersøgt muligheden for, om russiske og belarusiske atleter kan konkurrere i den franske hovedstad.

Under neutralt flag og strenge betingelser, mens den russiske invasion af Ukraine står på.

Men i en videobesked sendt direkte til Thomas Bach taler sværvægtsbokseren med store ord.

Annonce:

- Du vil tillade russiske atleter at konkurrere ved OL. Russiske væbnede styrker invaderede vores land og dræbte civile. Den russiske hær dræber ukrainske atleter og trænere. De ødelægger haller og arenaer.

- De medaljer, som russiske atleter potentielt kan vinde, er medaljer af blod, død og tårer, sagde Usyk via sin Instagram ifølge Sky Sports.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Oleksandr Usyk i ringen mod Anthony Joshua. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Siden Rusland 24. februar sidste år indledte militære aktioner i Ukraine, har Usyk - og flere andre ukraniske sportsstjerner - taget konsekvensen og undervejs tilsluttet sig hæren i hjemlandet for at styrke forsvaret.

Borgmester i Paris, Anne Hidalgo, gav for under to uger siden udtryk for, at russere og belarusere godt kunne deltage ved sommer-OL i byen næste år under neutralt flag.

Den melding kom hun med, efter at IOC havde åbnet døren på klem for russerne.

Nu har borgmesteren ombestemt sig. Så længe krigen i Ukraine fortsat er i gang, bør russere og belarusere blive væk fra sommerlegene.

OL skal afvikles fra 26. juli til 11. august 2024.

Annonce:

IOC anbefalede oprindeligt internationale sportsforbund at udelukke atleter fra Rusland og Belarus i dagene efter invasionen i februar sidste år.

Thomas Bach har dog gentagne gange insisteret på, at det var en foranstaltning designet til at beskytte de her atleter, og han er overbevist om, at ingen atlet bør diskrimineres baseret på det pas, de har.