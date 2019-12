Tordner mod Sauerland: - Jeg bliver holdt for nar

Dina Thorslund har ikke været i ringen i et halvt år.

Men selvom den regerende WBO-verdensmester i superbantamvægt ivrigt higer efter at komme i kamp igen, så er hun langt fra sikker på, hvornår hun igen skal duellere i ringen, og hvem hun denne gang skal uddele tørre tæsk til.

Også selvom hun eget udsagn er i sit livs form og såmænd også lige nu har alderen til for alvor at kunne udfolde sit topniveau og fulde potentiale i bokseringen.

Der er med andre ord hverken bekræftet dato eller modstander fra den ubesejrede hardhitters promotor, Team Sauerland.

Den uvished frustrerer hende gevaldigt, siger 26-årige Dina Thorslund, der føler hun bliver holdt for nar. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

I et Facebook-opslag skrev hun søndag: ’Tålmodighed er en dyd, men jeg er ved at løbe tør for det!’ Det er nemlig ved at være lang tid siden, at der er faldet konkret information hendes vej, tilføjer hun.

- Jeg stoler ikke en fløjtende fis på de datoer, jeg får at vide, før Sauerland selv offentliggør noget, siger Dina Thorslund. Foto: René Schütze.

- Jeg synes faktisk, jeg bliver holdt lidt for nar, og det er jeg træt af, siger Dina Thorslund til Ekstra Bladet mandag.

- Jeg er Danmarks eneste verdensmester siden Kessler, men blev han behandlet sådan? Skulle han gå i så lang tid med uvished om både kontraktforlængelse og kommende kampe? undrer Dina Thorslund sig.

Kontraktforhandlingerne med Sauerland, som har stået på siden september, er stadig ikke faldet på plads – de bliver tværtimod bevidst trukket i langdrag, føler Thorslund-teamet.

Thorslunds kontrakt udløber i slutningen af februar.

- Det er mega-frustrerende, når man har en rigtig stor motivation for netop at holde sig i gang, så jeg hurtigt kan stå klar og skarp til en præcis dato – og når man så ikke får det … Normalvis ville man tænke: ’Fuck det, så gider jeg da heller ikke træne.’

- Men jeg er enormt motiveret for at holde mig i gang – så jeg er heldigvis godt kørende og kan skrue op for blusset, når det skal være. Men jeg synes sgu lidt, at det er til grin, at jeg ikke ved mere (om fremtiden, red.)

- Jeg står jo lige nu og gerne skulle forlænge med Team Sauerland. Det har jeg også stor interesse i og håber, vi kan lande en kontrakt, men det er som om, der er et eller andet, de ikke fortæller mig, siger Dina Thorslund. Foto: Claus Bonnerup.

Det er ikke ofte, at Dina Thorslund for alvor skruer op for retorikken, men hun vælger alligevel at tage bladet fra munden denne gang, fordi hun er træt af at blive holdt hen med tom snak. For en måned siden troede Thorslund nemlig, at en kampdato endelig var faldet på plads, hvilket hun stolt annoncerede på Facebook.

Men siden blev hun slemt skuffet og er – ifølge hende selv – blevet stillet fem-seks andre datoer i udsigt, uden dog at det er resulteret i noget konkret.

- Jeg har fået at vide relativt mange gange, at de regnede med at det blev der og der, og ’nu skulle det være sikkert’. Så gik jeg ud fra det, jeg plejer ellers aldrig at lave sådan nogle opslag, før jeg har fået lovning på det. Nu bliver jeg nødt til at sige til folk: ’Jeg stoler ikke en fløjtende fis på de datoer, jeg får at vide, før Sauerland selv offentliggør noget.’

Hvordan er det ikke at kunne stole på sin arbejdsgiver?

- Det er da pisse-irriterende. Især fordi der er rigtig mange, der spørger mig, hvornår det bliver? Jeg kan kun svare, jeg regner med, det bliver cirka der, men det har jeg gjort fem-seks gange nu, hvor det efterfølgende er blevet rykket, svarer Dina Thorslund.

Artiklen fortsætter under billedet...

Dina Thorslund higer efter snart at komme i kamp igen. Foto: Anders Brohus.

Hvad sker der, hvis du løber tør for tålmodighed?

- Jeg står jo lige nu og gerne skulle forlænge med Team Sauerland. Det har jeg også stor interesse i og håber, vi kan lande en kontrakt, men det er som om, der er et eller andet, de ikke fortæller mig. Hvis jeg løber tør for tålmodighed, så kan det godt være, jeg kigger efter andre tilbud. Jeg vil gerne være ved en arbejdsgiver, jeg kan stole på og har et godt samarbejde med.

- Det er sgu lidt at blive pisset på, når man bliver holdt hen på den måde. Og Thomas (træner, red.) har også fortalt, hvilke modstandere, han har i tankerne – og det lytter de heller ikke helt til, kan jeg forstå. Det er træls, sukker Dina Thorslund.

Hun fortæller dog, at hun nu har fået serveret endnu en dato. En dato sidst i Februar. Men Dina Thorslund tør bestemt ikke sætte sin lid til noget endnu, før promotoren officielt har meldt noget ud.

- Hvis Sauerland ikke kan arrangere et stævne, må de jo sige til mig, at der ikke kan blive lavet noget før den og den dato. Jeg skal bare fucking vide hvornår, i stedet for at blive holdt hen hele tiden.

- De skulle hellere sige: ’Okay du bokser først om et halvt år’. Men ikke at vide det er pisse-irriterende, vrisser den danske verdensmester, der flere gange har meldt ud, at hun gerne vil vinde flere VM-bælter.

Men det kan hurtigt ende med at klinge hult, hvis der ikke snart sker noget, erkender hun:

- Jeg vil gerne bokse hurtigst muligt. Jeg er ligeglad med, hvem jeg møder. Jeg vil bare gerne bokse om en titelkamp, jeg gider ikke en eller anden ligegyldig kamp. Det skal være noget, der har betydning for min karriere.

- Mit mål er at samle bælterne, så en anden titelkamp ønsker jeg helt klart. Jeg har jo ikke tænkt mig at bokse de næste 10 år, så måske var det en idé at komme i gang, slutter Dina Thorslund.

Det er ikke lykkes Ekstra Bladet at få en kommentar fra Nisse Sauerland i skrivende stund.

I slutningen af november annoncerede Dina Thurslund ellers på sin Facebook-profil, at datoen for sin/hendes næste kamp såmænd allerede var på plads, og at promotor fra Team Sauerland, Nisse Sauerland, endda også allerede i kulissen arbejdede på at få skaffet den helt rigtige modstander. Den 26-årige bokser fra Struer samt boksetræner Thomas Madsen har nemlig i en længere periode haft en helt særlig ønskeliste med tre stærke modstandere. Ifølge Dina Thorslund har det i lang tid drejet sig om følgende tre kandidater: IBF-mesteren, Marcela Acuna, 43 år fra Argentina (super-bantamvægt)

WBC-mesteren, Yamileth Mercado, 21 år fra Mexico (super-bantamvægt)

WBA- og WBC-mesteren, Jelena Mrdjenovic, 37 år fra Canada (fjervægt)

