Træder til i krisen: Hopper i sygeplejeuniformen

Den sygeplejerskestuderende verdensmester Sarah Mahfoud har meldt sig som vikar for at hjælpe et presset sundhedsvæsen under coronakrisen

Hun er verdens bedste fjervægtsbokser, og hun har vundet Vild med Dans.

Nu kaster Sarah Mahfoud sig ind i en helt ny type kamp. Hun vil hjælpe til under coronakrisen.

- Jeg har tænkt på det et stykke tid. Vi ved jo ikke, hvor længe krisen varer, og jeg kan lige så godt give en hånd med.

- Det her går ikke væk af sig selv, så vi må hver især gøre en indsats, og der bliver jo næppe noget boksning foreløbig, siger den uddannede SOSU-assistent, der er ved at uddanne sig til sygeplejerske og er i gang med fjerde semester.

Sarah Mahfoud kommer ikke i ringen foreløbig, så nu giver hun en hånd mod coronavirussen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Onsdag formiddag tog hun derfor turen til Bispebjerg Hospital for at melde sig til det vikarkorps, der snart kan blive så hårdt brug for.

Et tilbud, der med glæde blev taget imod.

- De blev rigtigt glade, og vi havde en god samtale over en times tid. Der skal nok blive noget at lave, sagde hun glad efter sit besøg.

Sarah Mahfoud skubber døren op til en ny tilværelse som vikar. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Sarah Mahfoud kommer formentlig til at bidrage med andre typer opgaver end de direkte coronarelaterede af slagsen i en sundhedssektor under pres, men rent følelsesmæssigt tænker hun især på den sårbare del af sine landsmænd, der befinder sig i øverste risikozone.

- Jeg synes, at det hele er så underligt. Det er helt forfærdeligt at følge, hvad der sker i Italien. Jeg håber ikke, det bliver lige så slemt her, siger den 30-årige verdensmester.

- Det er jo fedt at være ung, være i god fysisk form og have et godt immunforsvar, men det er der mange andre, der ikke har. Jeg ville have det så dårligt, hvis jeg fik smittet en, der er mere sårbar.

- Jeg er ikke bange for mit eget helbred, hvis jeg skal arbejde med smittede, men jeg er bange for at være smittebærer. Jeg vil være helt sikker på, at jeg ikke tager noget med, siger Sarah Mahfoud, der hverken selv eller i hendes nærmeste omgivelser har oplevet symptomer.

Sygeplejerskestuderende Sarah Mahfoud blev da også lige verdensmester i boksning den 1. februar. Foto: Lars Poulsen

Sarah Mahfoud og Morten Kjeldgaard freestyler sig mod sejren i Vild med Dans i 2017. Foto: Mogens Flindt

- Det er fornuftigt med de tiltag, der er sat i gang, og så må vi andre hver især sørge for at gøre det, vi nu kan for at hindre smitten i at brede sig. Vi må bare ikke spøge med det her.

Derfor håber hun også, at hun ved sit eksempel kan få andre sygeplejerskestuderende til at melde sig til et vikarkorps.

Sarah Mahfoud læser af hensyn til sin boksetræning til sygeplejerske pr. fjernstudie men laver selvsagt de samme obligatoriske opgaver og gennemgår de samme praktikforløb som andre studerende. Hun skal i april i praktik på et plejehjem.

Sarah Mahfoud er tvunget til at finde nye træningssteder. Her er hun rykket udendørs på en legeplads i Nordhavn. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Fra hyldest til hverdag

Fra den hårde træning op til VM-sejren over argentinske Brenda Carabajal over hyldest og pandekager på Københavns Rådhus til en hverdag, hvor hun ikke engang har adgang til et træningslokale.

Det er selvsagt lidt af en omvæltning for Sarah Mahfoud, men den har nu langt fra sendt hende til tælling.

- Jeg har trænet lidt fitness ude på Amager med masser af håndsprit, men der er jo også lukket nu.

- Jeg er jo lidt afhængig af at holde mig i god form, så jeg må ud at løbe nogle ture og lave nogle øvelser, så jeg holder mig stærk og sund. Man kan jo godt lave øvelser udenfor – og folk kan i øvrigt finde masser af dem online, siger verdensmesteren, der rent mentalt ikke er afhængig af en masse action omkring sig.

- Jeg kan faktisk også godt lide roen ved det her.

Verdensmesteren vil strække sig langt for at hjælpe andre i en svær tid. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Boksekarrieren er på stand by.

- Jeg ved, at der arbejdes på nogle kampe mod nogle af de andre piger, men jeg er jo nødt til bare at afvente situationen. Jeg stresser ikke over det. Det er lige nu nogle ting, der er vigtigere end min boksekarriere, siger hun og tilføjer med et lille grin:

- Og så har jeg i øvrigt nogle paneler og noget træværk, der skal males.

