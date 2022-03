Trækker sig fra VM-kamp: I krig for Ukraine

Den australske bokser George Kambosos får ikke som planlagt ukraineren Vasiliy Lomachenko som sin modstander til VM-kampen i letvægt 5. juni i Melbourne.

Lomachenko har meldt sig under de ukrainske faner i forsvaret af landet mod den russiske invasion, og det vil han ikke afbryde.

Det er der fuld forståelse for hos modstanderen, lyder det fra Kambosos promotor, Lou DiBella.

- Hvordan kan nogen være i tvivl om, at den kamp, Lomachenko er i gang med lige nu, er langt større end nogen boksekamp?

- Vi har intet andet end den største respekt for hans beslutning, siger promotoren til ESPN.

De ukrainske myndigheder havde givet Lomachenko lov til at afbryde sin militærtjeneste for at rejse væk for at forberede sig til kampen. Men det ønsker bokseren ikke.

Han vil blive med sin familie i Ukraine og deltage i forsvaret af landet.

Vasiliy Lomachenko vandt to gange olympisk guld samt både VM og EM, inden han blev professionel i 2012.

Som professionel har han vundet 16 kampe og tabt 2. Han har vundet VM-titler både som fjervægter og letvægter.

I stedet forsøger Kambosos lejr at sætte en VM-kamp op mod amerikaneren Devin Haney til juni.

Lomachenkos landsmand, sværvægtsverdensmesteren Oleksandr Usyk, står også over for en VM-kamp. Opgøret mod Anthony Joshua har dog endnu ikke fået sat en dato.

Men han skal givetvis på et tidspunkt også tage stilling til, om han vil gøre brug af dispensation fra sin tjeneste i Ukraine for at bokse sin VM-kamp.