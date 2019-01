Trænes af far som Wozniacki: Nu hjælper han hel nation

Oliver Meng har aldrig følt sig presset til at bokse, selvom han trænes af sin far. De taler i telefon ti gange om dagen, og sammen med faderens fætter hjælper de nu også Færøernes boksetalenter i gang

Boksetalentet Oliver Meng kan fredag blive Danmarks yngste bokseverdensmester nogensinde. Han føres op til kampen af sin far og træner Morten Meng, der selv har fortid som bokser.

- Det er dejligt at have ham som træner. Vi har et sammenhold og kender hinanden ind og ud. Vi ser kampe sammen og hygger os, siger 19-årige Oliver Meng til Ekstra Bladet.

- Der er også perioder, hvor jeg har lyst til at rive hovedet af ham, men for det meste er det bare glade dage, siger Oliver og bakkes op af farmand.

- Jeg er jo ikke kun far og træner, men også bedste kammerat. Det er sgu et lidt specielt forhold, vi har, siger Morten Meng.

- Ja, jeg tror ikke, at det er alle, der er 19 år og flyttet hjemmefra, der snakker med deres far hver dag, og vi snakker jo telefon 10 gange om dagen, siger Oliver.

Meng er i fuld gang med træningen. Foto: Per Rasmussen.

I sommer var han på Færøerne med sin far for at hjælpe faderens fætter, Martin Meng.

- Han er også fuldstændig tosset med boksning, og han har nu startet en bokseklub deroppe, og så har vi besøgt ham og lavet nogle træningslejre deroppe for at inspirere dem og vise dem, hvad man kan drive det til, siger Oliver Meng.

- Færingerne er et specielt folkefærd. Hvis vi træner klokken 17, så kommer de første ti minutter over, og først 17.30 er de der alle sammen. Vi har været deroppe tre gange og har haft både professionelle og dygtige amatører samt Mark O. Madsen med, og så har jeg også sagt til dem, at det ikke nytter noget, at de kommer slaskende og forstyrrer, når det hele er gået i gang, siger far-Morten.

Men selvom færingerne tilsyneladende blot når i morgen, hvad de ikke når i dag, så er der fremskridt at spore.

- De har været i Danmark et par gange og er begyndt at bokse kampe. Der er mange, der er i gang nu, siger far-Morten.

- Jeg er aldrig blevet tvunget til at tage boksehandsker på, siger Oliver Meng.

Når nu man har en far, der er så ivrig og engageret en boksetræner, så kunne man spekulere i, om sønnike blot udlever den karriere, som faderen fik stoppet af en ulykke.

- Jeg er aldrig blevet tvunget til at tage boksehandsker på. Det var mig selv, der gerne ville som otte-årig, og det er også mig selv, der gerne vil nu. Så jeg bliver bare bakket op i det, jeg gerne vil, og som alle forældre jo bør gøre det, siger sønnen Oliver Meng.

Det lyder til, at der er visse ligheder med Caroline Wozniacki, der jo også har sin far som træner?

- Ja, nogen siger, at hun bliver presset, og nogen siger, at hun ikke bliver presset, men jeg tror da også, at hun spiller, fordi hun gerne selv vil, siger Oliver Meng.

- At der så kommer følelser på spil en gang imellem, hvor hun smadrer en ketsjer, og de står og råber lidt af hinanden, det er en del af gamet. Det er jo heller ikke bare at gå op i en boksering. Der er mange følelser med i det, og hvis man taber, bliver man pisseked af det, siger Oliver Meng.

Oliver Meng lægger ikke skjul på, at han har oplevet negative kommentarer i forbindelse med, at det er hans far, der træner ham. Foto: Per Rasmussen.

Præcis som Wozniackis far Piotr, så har Morten Meng også oplevet negative kommentarer som følge af at være far og træner for sit afkom. Det skete, da Oliver trænede under sin far i amatørklubben, der skulle til København for at sparre. Her ville nogle af klubbens andre drenge også gerne med.

- Men jeg sagde til dem, at så måtte de passe deres træning, for jeg gad ikke tage nogen med til København som kom til træning hver 14. dag. Så lød det fra dem, at det også bare var Oliver, der blev favoriseret, fordi jeg var hans far, siger Morten Meng.

- Men sådan er det ikke. Han går jo ikke på kompromis, og hvis de andre havde passet deres træning tre-fire gange om ugen og havde løbet derhjemme, så var de også kommet med, men i stedet lagde de op på Facebook, at de havde været i byen hele weekenden, siger Morten Meng.

Den 19-årige bokser er aldrig blevet presset til at træne, fastslår han. Foto: Per Rasmussen.

Oliver Meng har oplevet, at folk tror, at han bliver presset til træning af sin far, men sådan er det ikke.

- Hvis jeg er syg, så ligger jeg hjemme i min seng, så på den måde er jeg aldrig blevet presset til at træne, lyder det fra sønnen, der karakteriseres som så stædig en dreng, at han da også kun gør det, som han selv vil.

Mayweather og Canelo

Men når han ikke er blevet presset af sin far, hvad gjorde så, at han blev ved med at træne på selv de sure dage. Var det mon drømmen om at blive verdensmester?

- Så langt tænkte jeg ikke dengang. I bedste Wozniacki-stil ville jeg bare fokusere på hver kamp, og så vinde dem, og så lige pudselig bliver man jo verdensmester.

Præcis som idolerne af i hvert fald de senere slags er blevet det.

- Morten Meng var et lille idol på et tidspunkt, men så blev jeg bedre end ham, griner sønnen.

- Nej, jeg kan godt lide Floyd Mayweather og kan også lide Canelo Álvarez. Det er de to, jeg kigger på. Jeg kan rigtig godt lide deres boksestil, og den måde, de er på uden for ringen.

- De har så meget karisma. Det ser fedt ud, og det er også det, der gør, at de er så store navne. Enten har man det eller også har man det ikke, siger Oliver Meng, der også nævner Mikkel Kessler som en god bokser. Fredag kan Meng selv vinde en VM-titel som 19-årig – noget Kessler først gjorde som 25-årig.

10 ting du ikke vidste om Oliver Meng - Hjælper sin fars fætter med at få gang i boksning på Færøerne

- Arbejder som bilklargører hos Volkswagen i Nykøbing Falster

- Havde OL 2020 som sit store mål, men uenighed med amatørforbundet gjorde, at han blev professionel

- Som fuldt udvokset regner han med at ende i Mellemvægt eller Supermellemvægt

- Udover sin far har Floyd Mayweather og Canelo Álvarez været idolerne

- Han er ikke i familie med Emilie Meng fra den tragiske drabssag, men bliver ofte spurgt til det

- Som den eneste i Stald Palle bruger han en nyudviklet engelsk app, der analyserer slagene

- Er god til Rumba og Cha-cha-cha og siger ja, hvis han bliver tilbudt ’Vild med dans’

- Har sin far som træner, mens hans mor stod for fan-transport til hallen, og søsteren lagde makeup på nummerpigerne

- Holdt nytår med håndboldstjernen Kristina Mulle Kristiansen via fælles venner

