Tre gange ambulance i 2020: - Føles som hul i panden

Mareridtet fortsætter for den tidligere svenske boksedronnning Frida Wallberg, der indledte sin professionelle boksekarriere hos Mogens Palle med seks kampe i Danmark tilbage i 2004 og 2005.

Hendes comeback hjemme i Sverige 2010, 2011 og 2012 gik egentlig fint nok med fem sejre til følge, men i 2013 gik det helt galt, og hun blev knockoutet af australske Diana Prazek i en sådan grad, at hun røg i koma.

Selvom hun fik livet tilbage, så har knockouten taget så hårdt på hende, at det tidligere har været fremme, at hun ofte må akut på hospitalet og derfor ikke kan være alene med sine børn.

Nu har 36-årige Wallberg igen været akut på hospitalet, og det er tredje gang alene i 2020.

- Det er rigtig hårdt nu. Jeg har haft flere angreb den seneste tid, som har gjort, at jeg tvinges til at tage på hospitalet, siger Wallberg til Expressen.

- Det er en frygtelig smerte. Slet ikke som vanlig migræne. Denne her gange begyndte smerten på venstre side af panden. Det strålede intensivt. Det føltes som om, jeg havde et hul i panden.

- Jeg blev indlagt på neurologisk og har gennemgået en mængde undersøgelser derefter. Men lægerne har ikke fundet nogen forklaring. Jeg ville ønske, at de gjorde, så jeg kunne få en form for hjælp, siger Wallberg.

Frida Wallberg efter sit grimme knockout tilbage i 2013 - karrierens sidste kamp. Foto: MAJA SUSLIN/ SCANPIX/Ritzau Scanpix

Frida Wallberg debuterede i 2004 for Mogens Palle med en sejr i Falkoner Centeret. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

De to seneste akutte besøg med ambulancen til Universitetshospitalet i Linköping kom med blot en uges mellemrum.

Den tidligere bokser får udover de massive smerter også kvalme, og fortæller, at det værste er, at hun ikke ved, hvornår det sker.

- Jeg kan ikke tage vare på mig selv og være alene længere. Jeg må have folk i min nærhed, hvis der skulle ske noget. Og der er tidspunkter, hvor jeg end ikke kan tage hånd om mine børn, siger Wallberg.

Tidligere har lægerne fundet frem til, at Wallbergs krop er stoppet med at produceret kortisol, hvilket plejer at være lig med en livstruende tilstand - som følge af hjerneskaden.

