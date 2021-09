Tre omgange med mig, hvis du vil date min datter

Det kan være skræmmende at skulle møde sin svigerfar for første gang, og det er nok endnu mere skræmmende, hvis ens svigerfar er en af de bedste boksere i verdenen.

I en podcast fortæller den amerikanske boksestjernen Deontay Wilder, at han har et særligt krav til dem, der eventuelt har lyst til at date en af boksestjernens døtre.

- Jeg har fantastiske børn, jeg har ingen problemer, men jeg fortæller alle mine piger, at hvis de får kærester, så skal jeg møde dem. Så skal de sparre med mig i ringen i mindst tre omgange, så jeg ved, de kan beskytte min datter, siger Wilder i boksepodcasten PBC Podcast.

Deontay Wilder har i alt otte børn med fire forskellige kvinder. Bokserens ældste datter er 16, så der bør nok gå et par år, inden bokseren kan gøre alvor af sin trussel.

Der har allerede været to voldsomme kampe mellem Wilder og Fury. Snart venter et tredje. Foto: Mark J. Terrill/Ritzau Scanpix

Igennem boksekarrieren har 35-årige Deontay Wilder vundet 42 kampe, 41 af dem på knockout, tabt en enkelt og haft en uafgjort kamp. Både nederlaget og den uafgjorte kamp var imod britiske Tyson Fury.

De to sværvægtsbokser møder hinanden 9. oktober i Las Vegas i et afgørende VM-brag, mange boksefans nærmest ikke kan vente på.