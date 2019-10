Truede med drab: - Det røg bare ud af munden

Det var ikke overlagt - det skete bare. Sådan forklarer den britiske sværvægtsbokser Dereck Chisora om sit ordvalg inden kampen mod David Price.

- Han er et får på vej til slagteren, og jeg kommer til at slå ham ihjel.

- Jeg myrder ham - det sværger jeg, lød bandbullen mod Price.

Det har Chisora for så vidt gjort mange gange - men denne gang var det anderledes.

For ordene faldt blot en uge efter, at den 27-årige amerikanske letmellemvægter Patrick Day døde efter nogle dage inden at være blevet hjerneskadet efter en knockout.

Derfor trækker Chisora nu sin udtalelse i land.

- Jeg undskylder, at jeg har sagt sådan. Det var ikke min intention.

- David er min kammerat. Det var ikke ment sådan. Det røg bare ud af munden på mig, siger Dereck Chisora til BBC.

35-årige Chisora var i flere år udfordrer til sværvægtstronen, men tabte til blandt andre Tyson Fury, David Haye og Vitaly Klitschko. alligevel var han to gange WBA- og en gang WBO-verdensmester.

På lørdag bokser han så i O2 Arena i London mod sin 36-årige landsmand David Price om det ledige Intercontinental-bælte i WBO-regi - Price afløser Chisoras oprindelige modstander, Joseph Parker, der har måttet trække sig med sygdom.

Dereck Chisora har været i ringen 40 gange i sin professionelle karriere med 31 sejre (22 på KO). Price har bokset 31 gange med 25 sejre (20 på KO).

