Truer modstander på scenen: - Jeg kan udslette ham

Der er lagt i kakkelovnen til en ordentlig røvfuld, når britiske Tyson Fury og amerikanske Deontay Wilder i nat går i ringen mod hinanden for tredje gang.

I vanlig opskruet stil lovede Tyson Fury i hvert fald bål og brand efter indvejningen af de to kombattanter, der begge ligger i den tunge ende af kampvægten.

- Jeg er blevet større, så jeg kan udslette ham. Tilintetgøre ham og sende ham på hospitalet, lød den drabelige melding fra Tyson Fury, som var det sagt af en wrestlingstjerne i 90'erne.

Deontay Wilder kommer til at skrige af glæde eller smerte efter nattens kamp mod Tyson Fury. Foto: Steve Marcus/Ritzau Scanpix

Sjældent ordknappe Tyson Fury er i hvert fald ikke i tvivl om, hvordan nattens boksebrag i Las Vegas ender.

- Med ham (Wilder, red.) der er kommet til skade, mens han ligger på gulvet. Sidste gang beklagede han sig over et flækket kranium og en skadet arm. Denne gang kommer hans kønne, lille kone ikke til at kunne genkende ham. Jeg kommer til at sende ham hjem slagtet, sagde Tyson Fury.

Du kan se hele interviewet med The Gypsy King øverst i artiklen.

Den første kamp mellem Tyson Fury og Deontay Wilder endte uafgjort - det er den eneste professionelle kamp, som Tyson Fury ikke har vundet.

Den anden duel mellem kamphanerne endte med knockoutsejr til Fury, hvilket var Wilders eneste nederlag som professionel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Højde: 206 cm

Rækkevidde: 216 cm

Titler: WBC

Rekordliste: 30-0-1

Højde: 201 cm

Rækkevidde: 211 cm

Titler: Ingen

Rekordliste: 42-1-1

Hvis du vil se Fury-Wilder 3, der bokses meget tidligt søndag morgen, dansk tid, kan du købe adgang på Viaplay.