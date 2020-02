Tvivler på sex-træning

Oralsex for at styrke kæben og onani syv gange om dagen for at øge testosteronen er Tyson Furys tricks før lørdagens kæmpe sværvægtsbrag, men ekspert tvivler på effekten

Britiske Tyson Fury og amerikanske Deontay Wilder har begge vundet samtlige deres kampe i karrieren - lige bortset fra deres indbyrdes opgør 1. december 2018, der overraskende endte uafgjort.

Sent lørdag aften mødes de to sværvægtere igen i årets største boksebrag, og op til kampen om WBC-titlen har 31-årige Fury fortalt interessante detaljer om sin træning forud for den store fight.

For eksempel påstår han at have trænet sin kæbe op ved at give konen Paris Fury mere oralsex, ligesom han har forsøgt at holde testosteron-niveauet højt ved at onanere syv gange om dagen.

Sexolog og psykoterapeut Amina Nazaralieva giver dog ikke meget for de træningsøvelser.

- Med hensyn til oralsex, så er musklerne i kæben generelt de stærkeste i den menneskelige krop. Jeg tvivler på, at kæben bliver markant stærkere af oralsex.

- Jeg kan dog kun udtrykke min beundring for Fury, fordi han praktiserer så meget oralsex, og uden tvivl er hans partner yderst tilfreds med sådan en sportslig tilgang til deres liv, siger sexologen til RT Sport.

Tyson Fury og konen Paris ved tidligere lejligheder. Fotos: INA FASSBENDER/MARTIN MEISSNER/Ritzau Scanpix

Her kan du læse Furys påstande...

Og heller ikke de syv gange onani dagligt vil hjælpe Fury - i hvert fald ikke fysisk.

- Der er forskning, der antyder, at testosteroniveauet stiger ved onani, men det er ikke et faktum, at det har indflydelse på, hvordan en atlet præsterer.

- Jeg tvivler på, at det gør nogen forskel bortset fra den selvopfyldende profeti. Når en person tror på, at det hjælper, så fungerer det. Det er lidt som overtro, siger sexologen.

Tyson Furys karriere kulminerede foreløbig i 2015 med en sejr mod Vladimir Klitschko, hvor Fury snuppede samtlige VM-bælter.

Derefter gik det ned ad bakke for Fury, der på grund af sine homofobiske og kvindenedgørende udtalelser aldrig er blevet populær i hjemlandet. I stedet tog han massivt på i vægt og var over 200 kilo, da han var tungest.

Først 31 måneder efter Klitschko-sejren var han i ringen igen, og det er blevet til fire sejre og den uafgjorte kamp mod Wilder. Lørdagens revanchekamp bokses i MGM Grand Garden Arena i Nevada.

