Tvunget til kys – nu lægger hun sag an

Kubrat Pulev kan se frem til et retsligt efterspil.

Det kys han tildelte den noget paf journalist Jennifer Ravalo lørdag aften i Las Vegas, var så grænseoverskridende og nedværdigende, at hun ikke gider finde sig i det.

Det har hun nu meddelt nogle dage efter, den professionelle bokser kyssede hende på munden som afslutningen på et direkte interview, da han havde besejret rumænske Bogdan Dinu.

- 22. marts mødte jeg Kubrat Pulev for første gang nogensinde. Jeg var der til indvejningen. Jeg spurgte til et interview. Han sagde ja. Vi foretog derpå et før kampen-interview, fortæller hun nu til blandt andre Sky News.

- Dagen efter, 23. marts, efter kampen mellem Kubrat og Bogdan Dinu, spurgte jeg Kubrat om et interview efter kampen. Han sagde ja.

- Jeg påbegyndte interviewet. Halvvejs greb han mit ansigt og kyssede mig. Jeg blev chokeret og flov og anede ikke, hvordan jeg skulle reagere.

- Dernæst gik jeg hen til et bord for at putte nogle ting i min taske. Han tog om begge mine baller og klemte med begge sine hænder. Derpå gik han uden at sige noget til mig. Grinede bare, sagde hun.

Kubrat med sin kæreste Andra...Privatfoto

Pulev, der regnes som en af verdens bedste sværvægtsboksere, grinede smørret, da han kort efter kysset udvandrede fra interviewet.

Han konstaterede efterfølgende, at de to var venner.

- I har måske set klippet. Journalisten er en af mine venner, og efter kampen var jeg så glad, at jeg gav hende et kys. Vi grinede begge af det og senere samme aften gjorde hun mig og mine venner selskab, da vi fejrede sejren, er han citeret for at sige.

- Jeg fjerner det ikke. Jeg har i stedet postet det, så folk kunne se det. Jeg ønskede, at han skulle stilles til ansvar. Vi var ikke venner, og vi har ikke et romantisk forhold. Han havde ingen ret til at kysse mig, siger hun til The Independent.

Hendes irritation er altså så vedholdende, at hun har engageret en advokat, der skal se nærmere på omstændighederne.

Det drejer sig om Gloria Allred, der har specialiseret sig i sager, der omhandler seksuelle overgreb.

- Jeg tog kontakt til Gloria Allred, fordi jeg følte, at hun kunne hjælpe mig med at pålægge Mr. Pulev konsekvenser for det, han gjorde mod mig, siger hun.

