Tyson chokerer: - Vil elske at have en hyæne

Mike Tyson har tidligere ejet tre tigre, og nu afslører bokselegenden, at han ligeledes drømmer om at have en hyæne som kæledyr

Er du hunde- eller kattemenneske?

Sådan lyder det typiske spørgsmål, når snakken falder på kæledyr.

Den tidligere boksestjerne Mike Tyson har taget kæledyrssnakken til helt nye højder. Han er nemlig hverken til hunde eller katte. I stedet er han tiger- og hyænemenneske.

Tyson har tidligere ejet tre tigre - en af dem var endda med i hollywoodfilmen 'The Hangover' fra 2009 - og nu afslører han i podcasten 'Hotboxin' with Mike Tyson', at han ligeledes er fascineret af hyæner.

- Jeg vil elske at have en hyæne som kæledyr, siger Tyson til stor forundring hos podcastens gæst, sportsværten Stephen A. Smith.

- Wow, en hyæne. Som ingen loyalitet eller kærlighed har, lyder det spørgende fra en vantro Smith.

- Nej, man kan træne dem som hunde, argumenterer Tyson.

- En hyæne? Det tror jeg ikke på, siger Smith og ryster bestemt på hovedet.

I 2020 vendte Mike Tyson tilbage til bokseringen og boksede en showkamp mod Roy Jones Jr. Foto: Joe Scarnici/Ritzau Scanpix

Men Tyson giver ikke op.

- Jeg så en fyr i Afrika ride på ryggen af dem og lege med dem. Han blev bare nødt til at give dem mundkurv på, fordi deres tænder er så skarpe, at de kan skade dig ved et uheld. De kan tæmmes til en vis grad, siger den tidligere bokseverdensmester.

'Iron Mike' afsluttede sin professionelle boksekarriere i 2005 efter to årtier på allerhøjeste niveau.

Af hans i alt 50 professionelle sejre er hele 44 af dem sket på knockout.