Uafgjort i Tysons comeback

Opvisningskampen mellem 54-årige Mike Tyson og 51-årige Roy Jones jr. er søndag morgen endt uden nogen vinder.

Tre dommere har således vurderet kampen til at blive uafgjort.

Det står klart efter otte runder, hvor Mike Tyson ellers dominerede kampen. Han fik flere hårde slag ind, mens Roy Jones jr. var mere fokuseret på at forsvare.

Det var første gang siden 2005, at 'Iron Mike' var tilbage i bokseringen. Men for Roy Jones Jr. var det kun to år siden, at han sidst var i kamp.

