Ubehagelig massage-episode: 'Jeg fjernede hånden'

En episode i 2016 har sat sine tydelige spor hos den svenske bokser Anthony Yigit.

Her boede og trænede den tidligere OL-bokser i København. Efter en træning ville han – som så mange gange før – have en massage på en klinik i det københavnske.

Og det var her, det ifølge ham selv gik helt galt, forklarer han til Ekstra Bladet i et skriftligt svar.

’Du skammer dig og tror, det er din egen skyld. Det har været smertefuldt.'

I 2015 i Ballerup var Yigit i kamp iført de røde shorts. Foto: Jakob Jørgensen/Polfoto

Bebrejder sig selv

For mens sportsstjernen selv bad om en klassisk sportsmassage, så ændrede oplevelsen sig drastisk kort efter.

Medarbejderne på klinikken var af den overbevisning, at bokseren var ude efter seksuelle ydelser, hvorfor en af dem ifølge ham begyndte at røre ved hans underliv.

’Jeg fjernede hånden og begyndte at grine, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere det,’ lyder det.

Herefter stoppede massagen fuldstændig.

Troværdighed

’Selv om jeg vidste, hvad jeg kom efter og forklarede dem det et utal af gange, så bebrejder jeg tit mig selv for, at det kunne ske.’

’Det er blevet lettere nu, men lige da det skete, var det utrolig svært at komme ud med. For folk er så hurtigt til at dømme, og jeg var bange for, at folk ikke vil tro på mig.’

'Ansvaret for at blive seksuelt offer skal ikke ligge hos offeret.’

Oplevelsen har blandt andet betydet, at bokseren den dag i dag har svært ved at få massage fra kvinder.