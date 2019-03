Ubehageligt: Tvinger reporter til kys

Bokserne skal bruges deres store kræfter i ringen, men det ignorerede sværvægtsbokseren Kubrat Pulev.

Bulgareren havde netop vundet over Bogdan Dinu med en knockout i syvende runde, og med et sår omkring det ene øje begav han sig ud for at lade sig interviewe af reporteren Jenny SuShe.

Efter et par indledende spørgsmål spurgte hun, om han mente, han fortjente en kamp mod Tyson Fury.

Han svarede ja, og tog så sine store næver om hendes kinder og gav hende et kys.

- Jesus Christ, lød det fra hende.

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi — NBT BOXING (@BoxingNbt) March 24, 2019

På Twitter har hun kommenteret episoden ganske kort.

- Lidt pinligt. Mærkeligt.

Episoden har spredt sig som en steppebrand til de internationale, og Pulev får massiv kritik for sit overgreb.

Jenny SuShes arbejdsplads, Vegas Sports Daily, har udsendt et statement, hvor de fordømmer Pulevs handling.

- Hun blev offer for et uønsket, uventet og uopfordret samt kraftfuldt kys fra Kubrat Pulev, da hun forsøgte at gennemføre et interview efter kampen, lyder det.

- Vi arbejder døgnet rundt for at undersøge det nærmere og tage de rette skridt efter den uheldige episode.

- Vi vil gøre det klart, at kvinder skal føle sig trygge og komfortable, når de udfører deres job, og ikke blive udsat for fornærmelser, chikane osv. på arbejdspladsen.

Udover reporterjobbet kører Jenny SuShe - som navnet antyder - også et sushi-koncept.

Kubrat Pulev har endnu ikke udtalt sig om episoden, som skete lørdag aften.

Se også: Premier League i sigte - dansk træner lander kæmpejob

Mark O. tager stor beslutning: - Det er et kæmpe gamble

Se også: Voldtægtsdømt promotor giver op