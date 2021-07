Udskyder boksebrag: Verdensmester smittet med corona

Der var ellers lagt op til et brag af en kamp, når de to WBC-titelholdere Tyson Fury og Deontay Wilder var planlagt, til at skulle møde hinanden for tredje gang i slutningen af juli, men et coronaudbrud har skabt usikkerhed.

Efter et stort corona udbrud i Tyson Furys lejr, hvor mindst ti personer i det center han træner i og Tyson Fury selv er testet positiv, er det usikkert, hvornår kampen kommer til at finde sted, det skriver Skysports.

Både ESPN og Skysports fremsætter spekulationer om, at kampen skal rykkes til oktober, men Tyson Furys promotor holder fast i, at kampen stadig kan lade sig gøre.

- Vi fortsætter med at holde øje med Tyson og hans lejrs sundhed, og status for begivenheden har ikke ændret sig, udtaler Top Rank, som promoter Tyson Fury, til Skysports.

Deontay Wilders team har ikke udtalt sig om en eventuel udskydelse af kampen.

Tyson Fury og Deontay Wilders har mødt hinanden to gange før, faktisk stod de overfor hinanden sidst de begge var i bokseringen.

De mødte hinanden i februar 2020, hvor Tyson Fury forlod ringen som sejrherre, efter deres første møde endte uafgjort.