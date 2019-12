Uforstående Sauerland: - Dina har intet at klage over

Dina Thorslund er frustreret. Det har hun mandag slået fast i Ekstra Bladets spalter.

Den 26-årige bokser har nemlig ikke været i ringen siden sit succesrige titelforsvar tilbage i juni mod australske April Adams – og det irriterer hende gevaldigt, understreger hun.

Men selvom den danske WBO-verdensmester i superbantamvægt – ifølge sig selv – lige nu er i sit livs form og ivrigt higer efter at komme i kamp igen, ja, så er der indtil nu hverken blevet bekræftet modstander eller fight date fra Team Sauerlands side, Dina Thorslunds promotor.

For en måned siden troede Thorslund endelig, at der var blevet fastlagt en dato for hendes næste kamp, hvilket hun stolt annoncerede på Facebook. Siden blev hun dog slemt skuffet, da det viste sig ikke at holde stik.

Derfor sagde Dina Thorslund til Ekstra Bladet, at hun følte, at hun var blevet holdt for nar.

For uvisheden vil i sidste ende uundgåeligt gå udover motivationen, gruer Dina Thorslund, der også har måttet konstatere, at kontraktforhandlingerne med Team Sauerland står i stampe.

Dina Thorslunds kontrakt udløber i slut februar næste år.

Datoen er på plads

Promotor Nisse Sauerland stiller sig dog mere eller mindre uforstående over for kritikken, da Ekstra Bladet fanger ham.

- Vi arbejder på en ny modstander i øjeblikket. Og med hensyn til kampdatoen, ser det ud til, at det bliver 29. februar. Det ved både Dina og hendes træner, Thomas, indleder Nisse Sauerland.

Et stævne, der efter al sandsynlighed bliver på hjemmebane i Struer.

- Vi håber på at lukke en ny aftale med Dina i starten af 2020. Det er positivt, og vi er meget sikre på, det nok skal falde på plads, understreger en kortfattet Nisse Sauerland, der samtidig påpeger, at der stadig er godt to måneder til kontrakten udløber med Thorslund.

- Vi er ikke bekymrede. Dina har allerede en god aftale, og jeg er sikker på, vi vil forlænge meget snart, siger han.

Foto: Jakob Jørgensen

Intet at klage over

- Hun (Thorslund, red.) har været skadet (en brækket finger, red.) efter kampen i juni, og hun afviste at kæmpe i oktober. Se på, hvor mange gange hun har bokset – hun er en aktiv verdensmester. Dina har intet at klage over, fastslår Nisse Sauerland.

Ifølge promotoren er Team Sauerland i fuld gang med at finde frem til Dina Thorslunds næste modstander – og de er ifølge Nisse Sauerland allerede i kontakt med de tre titelindehavere, som Thorslund selv har smidt i spil i et Facebook-opslag.

Nemlig:

IBF-mesteren, Marcela Acuna, 43 år fra Argentina (super-bantamvægt)

WBC-mesteren, Yamileth Mercado, 21 år fra Mexico (super-bantamvægt)

WBA- og WBC-mesteren, Jelena Mrdjenovic, 37 år fra Canada (fjervægt)

- Jeg mener, hun bør gå en vægtklasse op, men det handler om at finde den helt rigtige modstander til Dina, og de tre mestre, hun har nævnt, har også selv høje forventninger til deres kampe, var det eneste, Nisse Sauerland ville ud med.

Dina Thorslund har bokset to kampe i 2019 - to titelforsvar af WBO-titlen mod Alesia Graf og April Adams.

Sværger evig troskab