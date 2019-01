Uhyggeligt knockout: Dansker sejler rundt

Dennis Ceylan tabte på TKO i et drabeligt og intenst opgør med EU fjervægts-titlen på spil

STRUER (Ekstra Bladet): Et vanvittigt opgør! Intet mindre.

Den spanske mester Jesus Sanchez kom buldrende ud fra sit ringhjørne som et vildt dyr og tog fusen på snart sagt alt og alle i Struer Hallen!

Der var for alvor smæk for skillingen, da de to boksere skiftevis tæskede løs og gik amok på hinanden.

Dennis virkede en smule overrumplet over sin modstanders aggressive taktik og forsøgte at gemme sig væk i paraderne.

Langsomme, men stenhårde hooks blev sendt af sted mod den 29-årige Aarhus bokser, der trods alt forsøgte at slå kontrastød i smasken på sin modstander.

Men selvom den danske publikumsfavorit genfandt melodien og på visse tidspunkter fik hallen på kogepunktet, så blev det til sejr til Jesus Sanchez på teknisk knockout i 5. omgang.

Dennis Ceylan tog ganske enkelt imod alt for mange slag i hovedhøjde og røg i kanvassen fuldstændig omtumlet … Han sejlede rundt indtil han nogenlunde kom på benene, men den finske kampdommer Anssi Peräjoki afbrød opgøret - en klog og forsvarlig beslutning.

Dennis Ceylan modtager et af mange slag fra spanske Jesus Sanchez. Foto: René Schütze

Det spanske ringhjørne brød ud i vild og ekstatisk jubel, mens den danske Aarhus-bokser virkede arrig og frustreret over kampdommerens definitive afgørelse.

Revanche-opgøret endte på grusom manér - set med danske briller - og Sanche kunne iføre sig EU fjervægts-bæltet, mens en slukøret Dennis Ceylan forlod ringhjørnet uden det obligatoriske ring-interview.

Det var da også sandhedens time for den danske bokser. Før opgøret havde han nemlig selv proklameret til Ekstra Bladet, at det nok var alt-eller-intet for ham lørdag aften i Struer.

- Det er jo alt-eller-intet. Nu har jeg tabt to kampe allerede. Jeg synes godt nok ikke, jeg skulle have tabt den sidste kamp, fordi den blev stoppet for hurtigt, men det må jeg bare bevise nu, sagde Ceylan inden kampen.

Ceylan har tidligere mødt den spanske bokser - nemlig den 10. marts sidste år i selvsamme Struer Hallen.

Her blev det til et knockout-nederlag allerede i anden omgang.

Ekstra Bladet jagter selvfølgelig en udtalelse fra den danske fjervægter ...

