Ukraine følger trop og boykotter VM

Ukrainske amatørboksere får ikke mulighed for at stille op til VM senere i år.

Det fortæller vicepræsidenten i Bokseforbundet i Ukraine, Oleg Ilchenko, til mediet Suspilne ifølge Reuters.

- Vores svar er klart. Atleter og repræsentanter fra bokseforbundet i Ukraine deltager ikke i turneringer, hvor repræsentanter for Rusland og Hviderusland også stiller op, siger Oleg Ilchenko.

Det Internationale Bokseforbund (IBA) besluttede sidste år, at russiske og hviderussiske boksere må deltage ved VM under eget flag og egen hymne.

Beslutningen har medført stor kritik af IBA og russiske Umar Kremlev, der er præsident i forbundet.

Vladimir Putin i selskab med Umar Kremlev. Foto: Gavriil Grigorov/Ritzau Scanpix

Tidligere har otte andre lande valgt at boykotte VM i boksning for kvinder i New Delhi i marts.

USA, Irland, Storbritannien, Tjekkiet, Sverige og Canada var de seks første lande, der valgte at boykotte. Senere fik beslutningen tilslutning fra Holland og Schweiz.

Flere af landene vil også boykotte mændenes VM i Usbekistan i maj.

Tidligere på ugen kom IBA med en forvirrende melding om amatørboksernes kvalifikation til OL i Paris næste år. VM i boksning skulle ifølge IBA være den primære vej til at kvalificere sig.

Meldingen strider stik imod meldingen fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC), der har droppet IBA som den instans, der står for kvalifikationen til OL.

Formanden i Danmarks Bokse-Union (Dabu), Lars Brovil, har fået bekræftet, at boksere ikke kan kvalificere sig til OL via VM.

- IOC holder fast i den kvalifikationsproces, som de sendte information ud om i september, siger Lars Brovil.

Hos Dabu har man valgt ikke at tage stilling til boykot af VM for kvinder, da Danmark ikke stiller op med boksere på grund af sportslige årsager.