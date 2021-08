Undskylder nedtur - er det slut?

Fik du ikke set hele stævnet i nat, så kan du se samtlige fem timer her. (Det er muligt at spole frem til det, du vil se)

Natten til søndag fik bokselegenden Manny Pacquiao ikke det comeback, han drømte om, da han efter 12 omgange tabte til Yordenis Ugás, der vandt afgørelsen hos alle tre dommere med scoren 115-113, 116-112, 116-112.

- Jeg er ked, at jeg tabte i aften. Jeg gjorde mit bedste. Jeg undskylder (til fansene, red.), sagde Pacquiao i ringen efter kampen.

Pacquiao var i gulvet i første omgang, men tilsyneladende kun fordi han gled. Foto: Patrick T. Fallon

Pacquiao var i gulvet i første omgang, men virkede ikke ramt - det lignede en glidetur. Foto: Patrick T. Fallon/Ritzau Scanpix

Oprindeligt skulle den fillipinske nationalhelt have bokset imod Errol Spence Jr., men Spence måtte trække sig med skade få uger inden opgøret. Derfor blev Ugás kaldt ind som erstatning bare 12 dage inden nattens kamp, og det blev et problem for Pacquiao.

- Jeg havde svært ved at omstille mig til Ugás' stil. Det var et problem for mig. Jeg vil ønske min modstander Yordenis Ugás tillykke med at gøre det svært og med sejren i aften, sådan er boksning.

Ugás udboksede Pacquiao igennem størstedelen af kampen. Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix

Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix

Inden kampen havde Pacquiao luftet tanken om, at det kunne blive hans sidste kamp i ringen, men legenden var ikke klar til at udtale sig om fremtiden i ringen efter nederlaget.

- Jeg ved det ikke. Lad mig komme hjemme og slappe af, så kan jeg tage en beslutning.

Kommende præsident?

I 2020 blev Manny Pacquiao partileder for støttepartiet til den kontroversielle præsident Rodrigo Duterte – en rolle, han dog kun havde i seks måneder, da han valgte åbent at kritisere Dutertes ’slappe linje over for Kina’.

Den politiske karriere blev bokselegenden også spurgt ind til efter kampen, hvor der var stor interesse for, om Manny Pacquiao har tænkt sig at stille om som kandidat til Filippinernes præsidentvalg næste år.

Pacquiao ville dog ikke svare på det lige efter kampen, men legenden fortalte, at der vil komme en udmelding i næste måned.

Yordenis Ugás var en glad vinder. Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix

