Uovervindelige Fury: Ludere og kokain efter sejr

Deontay Wilder blev slået ud af kurs for tidligt, mener cheftræner. Men nu venter der formentlig en ny udfordring for 'Gypsy King'

Verden har måske altid lidt vidst, at bokseren Tyson Fury var speciel.

Forud braget mod Deontay Wilder gjorde den 31-årige 'Gypsy King' sit ypperste for at fastholde alle i den tro. Han leverede den ene bizarre udmeldinger efter den anden. Og den sultne presse åd alle historierne råt, hvad enten det handlede om at udføre masser af oralsex for at styrke sin kæbe til sågar at dyppe sine hænder i benzin for at hærde dem.

Men også inden han ramte bokseringen, havde han gjort krav på flidspræmien: Ludere og kokain.

- Når det her er overstået, skal jeg bare have en masse kokain og ludere. Kan man få noget bedre end det? spurgte Fury om under programmet Daily Caller.

Spørgsmålet lader vi lige hænge i luften, for tidlig morgen søndag dansk tid overraskede han endnu engang. Tyson Fury indkasserede WBC-verdensmestertitlen i sværvægt. Med et skyllede blitzregnen atter udover den 206 centimers høje mand.

Fury og Wilder har ellers begge formået at være ubesejrede i deres karrierer og har tilsammen 71 professionelle sejre og nul nederlag. Men britiske Fury dominerede kampen, og amerikaneren blev sendt til tælling i 3. og 5. omgang.

Det er faktisk anden gang, at Tyson Fury bliver verdensmester. Første gang vandt han titlen med en pointsejr over Vladimir Klitschko, men spændte ben for sig ved med en positiv narkotest.

Sidste år kom han dog tilbage - syv kilo tungere end sidst, hvor han boksede uafgjort mod Deontay Wilder.

Og søndag blev det så afgjort, da den amerikanske sværvægter måtte indse, at det var slut. Han nåede syvende omgang, da der blev kostet håndklæde i ringen.

En forhastet beslutning, lyder det fra Wilders cheftræner Jay Deas.

- Hvis det stod til mig, skulle han have fortsat. Men der var en anden træner, som kastede håndklædet i ringen på eget initiativ, siger Jay Deas ifølge flere amerikanske medier.

Helt fordækt var den gestus trods alt heller ikke, for under nævekampen løb der så meget blod fra Wilders øre, at den 34-årige amerikaner måtte en tur forbi hospitalet for sikkerhedstjek.

Han skal nu gøre op med sig selv, om han vil møde Fury endnu engang i en tredje omkamp.

I mellemtiden har Tyson Fury gjort sig klar til at møde Anthony Joshua, der fik revanche i sin VM-kamp mod Andy Ruiz i december og er den anden sværvægtsmester i WBO, WBA, IBO og IBF.

