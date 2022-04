Vanvittig kamp aflyst

Sajad Gharibi, der er kendt som "Den iranske Hulk", skulle oprindeligt entrere ringen og bokse mod et andet muskelbundt i form af internet-personligheden Martyn Ford om få uger i London.

Men det brag er nu afblæst.

Det oplyser Ford i en video på Instagram.

'Selvfølgelig er jeg enormt skuffet over, at kampen mod "Den iranske Hulk" ikke bliver afviklet. Især fordi jeg har dedikeret så meget af min træning til det her opgør, hvor jeg var opsat på at møde op i bedst mulig form', fortæller han.

Oprindeligt var kampen mellem de to kamphaner udset som hovedattraktionen ved Boxstar Celebrity Boxing-showet i O2 Arena i London 30. april, men på grund af "uforudsete omstændigheder" har arrangørerne altså valgt at aflyse.

Hvad det indebærer, oplyses ikke.

39-årige Martyn Ford er en britisk internet-personlighed og skuespiller, og han går blandt andet under navnet "The Nightmare".

Tidligere har den 203 centimeter-høje brite medvirket i den niende udgave af Fast and Furious-filmen, 'F9: The Fast Saga', hvor den verdenskendte wrestler John Cena også er med.

Bodybuilder Sajad Gharibi har på grund af sin vanvittige fysik formået at samle godt med fans sammen på Instagram, hvor han lige nu har over 1,1 millioner følgere.

Udover et fuldskæg bryster han sig af en kampvægt på 180 kilo.

