Vanvittige scener: Præsident sprang i ringen

Der udspillede sig nogle vanvittige minutter i O2 Arena lørdag aften.

Briten Charlie Edwards beholdt på usædvanlig vis sin WBC-titel i fluevægt, selvom han blev talt ud af kamplederen. Mexicanske Julio Cesar Martinez blev udråbt som vinder, men her stoppede historien altså ikke.

Udfordreren blev buhet ud af hjemmpublikummet, som genså afslutningen i tredje omgang på storskærmen. Her stod det helt klart, at han havde slået Edwards, da briten havde været nede med et knæ. En klar ulovlighed, som kamplederen havde overset.

Briten anerkendte dog nederlaget.

- Jeg var ramt, og det var derfor, jeg gik ned på knæ, men han slog mig, da jeg var nede. Stort tillykke til Martinez, der tog sejren. Vi må tilbage i træningslokalet og se på det.

Hans promoter Eddie Hearn forsøgte også at få budskabet om det sene slag frem.

Og det virkede, for dernæst blev der set video - i bedste eller værste VAR-stil.

WBC-præsident Mauricio Sulaiman gik efterfølgende i ringen og erklærede, at der ikke ville være en taber og en vinder i denne kamp. Dermed kunne den nedslåede Charlie Edwards beholde sit bælte.

- Jeg tror på at se langsomme gengivelser. Knægten blev ramt, da han var nede. Det var et uheld. Der kommer en omkamp med det samme.

Den bedste

I løbet af natten fik boksefans også mere underholdning, for endnu engang gik Vasyl Lomachenko i ringen og beviste, hvorfor han nu er verdens bedste bokser på tværs af alle vægtklasser.

Letvægteren var en klasse over Luke Campbell, men kampen gik tiden ud, så publikum fik noget for pengene.

Afgørelsen var klar, så et enigt dommerpanel gav sejren til ukraineren.

