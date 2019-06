Vanvittigt bokseshow i nat - genopliver 'Rocky'

Den kontroversielle og spektakulære britiske sværvægtsbokser Tyson Fury er godt i gang med at lægge USA for sine fødder.

Natten til søndag skulle han bruge mindre end to omgange til at pulverisere stakkels Tom Schwarz i en showkamp Las Vegas.

Og altid farverige Fury overgik sig selv i forhold til at give amerikanerne det show, de har betalt for. .

30-årige Tyson Fury gik i ringen til tonerne af James Browns 'Living in America' udklædt som Rocky-figuren 'Apollo Creed' - komplet med høj 'stars and stripes'-hat og vest.

Tyson Fury gav tilskuere og tv-seere et forrygende show. Foto: Ritzau Scanpix

Tyson Fury har fundet inspiration i de gamle Rocky-film med Sylvester Stallone. Foto: Ritzau Scanpix

De to omgange blev en opvisning i Furys overlegne teknik - både offensivt og defensivt - inden Schwarz' hjørne valgte at kaste håndklædet, efter at tyskeren havde været i gulvet.

Således skiftede briten fodstilling til anden omgang, hvor han kom ud som 'southpaw' med højre fod forrest.

Det var mere, end Schwarz kunne håndtere, og så var ballet forbi.

- Jeg fik en stor mand på glatis ved at skifte rundt. Han fangede mig et par gange, men du kan ikke svømme uden at blive våd, lød det efterfølgende fra Fury, der nu har 28 sejre og en uafgjort mod Deontay Wilder på rekordlisten.

Tyson Fury var Tom Schwarz fuldstændig overlegen. Foto: Ritzau Scanpix

Tyson Fury tog Las Vegas med storm. Foto: Ritzau Scanpix

Efter sejren underholdt han tilskuere og tv-seere med en version af Aerosmiths 'I don't want to miss a thing', inden han ved sit pressemøde fortsatte skønsangen med en version af Don McLeans 'American Pie'.

- Jeg kom for at have det sjovt og nyde det. Jeg tager det ikke alt for alvorligt. Jeg synes, at jeg gav fansene et godt show, så de fik, hvad de havde betalt for, lød afskedssalutten fra Tyson Fury, der nu håber på en revanchekamp mod Deontay Wilder.

